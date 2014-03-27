Ankara'da sandık başkanları, oy pusulalarını sırtlarında taşıdılar

Yüksek Seçim Kurulu Müdürlüğü tarafından 30 Mart yerel seçimler öncesi merkezde görev alacak olan sandık başkanlarına eğitim seminerleri sona erdi. Çankaya İlçesi için Atatürk Lisesi'nde sandık kurulu başkanı olarak görev alacak kamu personeli için düzenlenen seminere katılanların, seminer sonrasında kendilerine teslim edilen çuvallar dolusu oy pusulalarını sırtlarıyla taşıyarak evlerine gitmeleri ilginç görüntülere sahne oldu. Sandık görevlilerinin oy pusulalarını taşıma görüntüleri DHA tarafından görüntülendi.

Sandık başkanları, çuvallar dolusu oy pusulalarıyla, kimi özel otomobiliyle evlerine giderken, kimi de toplu taşım araçlarıyla evlerine gitmeleri vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, şehir merkezi dışındaki köy ve beldelere oy pusulalarının önceden gönderilmesinin uygun olabileceğini, ancak şehir merkezinde 2 gün önce görevlilerin evlerine gönderilmesinin seçim güvenliği açısından uygun olmadığını öne sürdü.