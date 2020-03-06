Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Odatv'ye erişim engeli yorumu: Kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberin ardından Odatv'nin internet sistemine erişim engeline tepki gösterenlere "Kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın" sözleriyle yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilen Odatv'yi hakkında "Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Odatv'ye erişim engeli!

Twitter'dan açıklama yapan Varank, şu sözlerle devam etti:

"O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz."

TIKLAYIN - Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı

TIKLAYIN - Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı

Habere de erişim engeli gelmişti

Libya'daki operasyonda yaşamını yitiren subayın Manisa'daki cenaze töreniyle ilgili habere İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli getirmişti.

TIKLAYIN - Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen habere erişim engeli