Odatv'ye erişim engeli!

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Karar Türkiye'de ilk

Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın ise Türkiye'de kararın ilk olduğunu belirterek "Karar için 24 saat önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor yani karar dün alınmış. Süreci takipe edeceğiz, yarın Barış Pehlivan’ın ifadesi için adliyede olacağız" dedi.

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ve muhabir Hülya Kılınç savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmıştı. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilirken, yarın 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceği belirtildi.

TIKLAYIN - Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı

TIKLAYIN - Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı

Habere de erişim engeli gelmişti

Libya'daki operasyonda yaşamını yitiren subayın Manisa'daki cenaze töreniyle ilgili habere İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli getirmişti.

TIKLAYIN - Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen habere erişim engeli