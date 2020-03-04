Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ve muhabir Hülya Kılınç savcılık ifadelerinin ardından tutuklandı.

Odatv'nin haberine göre, Barış Terkoğlu ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Odatv'deki haberde imzası bulunan Hülya Kılınç da hakkında da gözaltı kararının ardından ifadesinin alınması için Manisa'dan İstanbul'a getirildi.

Terkoğlu'na isnat edilen suçlamalar şöyle:

İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/1)

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/2)

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/3-1)



"Bu haber kaç yerde çıktı, niye hedef Odatv?"

Odatv, Terkoğolu'nun 'FETÖ'nün hedefinde olduğunun ifade edildiği, "Bu haber kaç yerde çıktı, niye hedef Odatv?" başlıklı bir metin yayımlarken, "FETÖ tehlikesini isim isim deşifre eden, devlette kripto FETÖ'cülerin nasıl yerleştirildiğini devlet raporlarını esas alarak kamuoyuna ilk duyuran gazetecilerdendir" denilen Terkoğlu için serbest bırakılma çağrısında bulundu.

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Siyasiler, gazeteciler ve meslek kuruluşlarından tepki

Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına siyasi, gazeteci ve meslek kuruluşlarından da tepki geldi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasının yanlış olduğunu ve basın özgürlüğünü kısıtlayan yanlış adli uygulamaların kamu görevlilerinin yükümlü oldukları ve büyük fedakarlıkları göze aldıkları kamu düzenine zarar verdiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, yaptığı açıklamada, "Barış Terkoğlu gazetecidir. Yapılan haberdir. Sabaha karşı gözaltı kabul edilemez" dedi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Terkoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili, "Odatv Haber Müdürü'nün şehit haberlerini vermenin suç olduğu iddiası ile gözaltına alınması, bunun da FETÖ'cü bir yöntem olan sabaha karşı saat 4'te evi basılarak yapılması iktidarın ne kadar çaresiz ve korku vermeye yönelik operasyonlara muhtaç olduğunu göstermektedir. Ben FETÖ operasyonlarının yıldıramadığı Odatv'yi, çakma FETÖ operasyonları ile kimsenin yıldıramayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

HDP Milletvekili Ahmet Şık, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasını "Milletvekili Ümit Özdağ'ın 1 hafta önce Meclis'te basın toplantısıyla duyurduğu, Yeniçağ'ın daha önce haberleştirdiği, köy muhtarı ve meslektaşlarının sosyal medyada fotoğraflarla duyurduğu bir olay haber yapılınca Barış Terkoğlu trollerin hedef göstermesinden sonra alınmış" sözleriyle eleştirdi.

DİSK Basın-İş Sendikası 'gözaltı değil gözdağı' vurgusu yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası da, "Gözaltı değil Gözdağı" ifadesini kullanıp, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasını "Gazetecilikte ısrar edenlere tehdit mesajı" olarak niteledi.

2019 yılı gazetecilik ödüllerini açıklayan ve Barış Terkoğlu'nu "Metastaz" kitabıyla inceleme-araştırma ödülüne layık gören Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti de, Terkoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili "Önemli bir ses susturulmak isteniyor" yorumu yaptı.