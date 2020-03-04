Odatv'den gözaltına alınan haber müdürleri için çağrı: FETÖ’nün hedefindeki Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber sebebiyle sabaha karşı evinden gözaltına alındı. Odatv, Terkoğolu'nun FETÖ'nün hedefinde olduğunu belirttiği, "Bu haber kaç yerde çıktı niye hedef Odatv?" başlıklı bir metin yayımladı.

Söz konusu metinde, "FETÖ tehlikesini isim isim deşifre eden, sevlette kripto FETÖ’cülerin nasıl yerleştirildiğini devlet raporlarını esas alarak kamuoyuna ilk duyuran gazetecilerdendir" denilen Terkoğlu için serbest bırakılma çağrısında bulunuldu.

Odatv'nin haberinden bir hafta önce İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ tarafından söz konusu şehidin isminin açıkça söylendiği belirtildi. Söz konusu bilgilerin pek çok medya organında yayımlandığına dikkat çekilirken, "Odatv aslında bir MİT mensubunu deşifre etmedi. Şehidimizin, ailesinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın hukukunu korudu. Sadece kamuoyunu gazetecilik saikiyle bilgilendirdi. Bu nedenlerle, Barış Terkoğlu’nun şu an gözaltına olması hukuka aykırıdır. FETÖ’nün hedefindeki gazeteci Terkoğlu’nun derhal serbest bırakılması gerekmektedir" denildi.