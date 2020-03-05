Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen habere erişim engeli

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen habere erişim engeli getirildi.
Libya’daki operasyonda yaşamını yitiren subayın Manisa’daki cenaze töreniyle ilgili habere İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli getirdi.
Suçlama konusu yapılan 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı’ haberine erişilemiyor.
Odatv'nin haberine girildiğinde erişim engeli kararının uygulandığı görülüyor.