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Medya

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifade vermeye başladı

"Barış Terkoğlu ve biz 19 ay Silivri cezaevinde tutuklu kaldık ve o duvarları aşıp çıktık gazeteciliğe devam ettik"

05 Mart 2020 20:04

Gazeteciler Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu'nun tutuklandığı soruşturmaya Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da dahil edildi. Pehlivan yarın ifade vermeye başladı. 

Pehlivan, İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada Odatv'ye getirilen erişim engeline ve Barış Terkoğlu'nun sabaha karşı evinden gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Pehlivan, “Barış Terkoğlu ve biz 19 ay Silivri cezaevinde tutuklu kaldık ve o duvarları aşıp çıktık gazeteciliğe devam ettik. Biz 2011 Türkiye’sinde bunları yaşarken Odatv kapatılmadı. FETÖ, Odatv’yi kapatmadı. Ama bugünün hükümeti, bugünün devlet erkleri Odatv’yi kapattı. Ben şu an BTK’nın idari tedbir ve geçici olarak kapattığı iddiasıyla okuruna ulaşamayan Odatv’nin yayın yönetmeniyim. Burada Barış’ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım. Onun için çağırdılar. İfadeye vermeye geldim. Bana yapılan usulün aynısı Barış Terkoğlu’na da yapılabilirdi. Tıpkı Fettullahçılar gibi sabahın dördünde o eve polis gitmeyebilirdi" diye konuştu.

Avukat Hüseyin Ersöz, Odatv'de yayımlanan yazısında "Ne yazık ki Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da, Barış Terkoğlu'nun tutuklandığı soruşturmaya dahil edildi. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arayarak Barış Pehlivan'ı ifadeye çağırdıklarını söylediler. Yarın saat 10:00'da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'nde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Terkoğlu'nun sabaha karşı 04.00'te gözaltına alındığını hatırlatan Ersöz, "'Usule uygun' olarak yapılan Savcılığın bu çağrısının 'hukuka uygun olan' olduğunu ifade ederken, sabahın 4'ünde gözaltına alınan Barış Terkoğlu'na neden bu şekilde yapılmadığını sorgulayarak… Yarının daha iyi bir gün olması dileğiyle…" dedi.

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ve muhabir Hülya Kılınç savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmıştı.

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