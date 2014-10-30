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Bilim / Teknoloji

Samsung'un kârı yüzde 60 geriledi

Şirketin hisselerinde bu yıl yaklaşık yüzde 20 değer kaybı yaşandı

30 Ekim 2014 15:02

Samsung'un akıllı telefon satışlarındaki yavaşlama, firmanın üç aylık faaliyet kârının son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Samsung'tan yapılan açıklamada şirketin yılın üçüncü çeyreğindeki kârının yüzde 60 gerileyerek 3,8 milyar dolar olduğu söylendi.

Üçüncü çeyrekteki kâr düşüşü piyasa beklentilerine paralel geldi.

Akıllı telefon devi piyasaya iPhone 6'yı yeni süren Apple'dan ve Samsung'un en popüler serisi olan Galaxy'yle yarışan Çinli firmalar Xiaomi ve Lenovo'nun son çıkardığı yine büyük ekranlı ve birçok özelliğe sahip olan, ancak düşük fiyatlı telefonların rekabet baskısı altında.

Samsun piyasadaki rekabetin de kızışmasını beklediğini söylüyor.

 

 

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