Samsung Galaxy Note Edge'nin bir kenarını kıvırdı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, IFA 2014 teknoloji fuarı öncesi yeni akıllı telefonu Galaxy Note 4 ve Galaxy Note Edge'nin tanıtımını yaptı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Samsung'un tanıttığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note Edge'de en büyük değişiklik tasarımında gerçekleştirildi.

Bir kenarı kıvrımlı bir tasarıma sahip olan telefonun bu kıvrım bölümüne özel ikonlar atanarak daha verimli bir kullanım imkanı sunuyor. 5.6 inç ekranı bulunan telefonda bu ekranın çözünrülüğü ise 1600x2560 piksel.



Telefonun kıvrımlı ekranı bulunan bölüm 160 piksellik ek bir alanın kullanılmasını sağlıyor. Bu alan kendi içinde değişibildiği gibi kullanıcı istediği bir imajı bu alan için zemin halinde kullanabiliyor.

Android işletim sistemini kullanan telefonda 3000 mAh'lik bir pil yer alıyor. 16 Megapiksellik bir kamera ile donatılan telefon firmanın S Pen adını verdiği Stylus kaleme de sahip. Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan akıllı telefonun fiyatı şimdilik belli değil.

Galaxy Note 4'ün de tanıtımı yapıldı

Samsung Berlin'de düzenlediği özel bir etkinlikte Edge modelini dışında Note 4 akıllı telefonunu da tanıttı. Geçen yıl tanıtılan Note 3 modelinin gelişmiş sürümü olarak tanımlanabilecek telefonda qHD (2560x1440 piksel) ekran bulunuyor.



16 Megapiksel kamera, hızlı şarj, 3320 mAh pil, geliştirilmiş S-Pen gibi fonksiyonları bulunan telefon sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.