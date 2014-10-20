Samsung'dan dünyanın en esnek bataryası

Teknoloji sektörü her yönüyle gelişiyor, değişiyor. Fakat bazı şeyler var ki onlar uzun yılladır hep aynı ve bir şekilde mobil cihazların genel gelişimini engelliyorlar. Misal; piller... Bugüne kadar üretilen pil modelleri hep aynıydı ve kapasiteleri hariç başka özellikleri ile teknolojik gelişimde kendilerini gösteremediler. Fakat bu durum artık değişmiş gibi gözüküyor, zira Samsung'un ürettiği yeni piller, tam bir silindir olana kadar katlanabiliyor.

Seul'da gerçekleştirilen InterBattery 2014'de hakkında bilgi verilen yeni pillerin, kendi etrafında tam bir silindir oluşturacak kadar esneyebildiği ve bu işlem esnasında hiçbir sorun yaşamadan çalıştığı dile getirildi. Konu hakkındaki bilgiler bir hayli kısıtlı ama G for Games'de yayınlanan bir rapora göre yeni esneklik kabiliyeti, değiştirilen kök hücreler ve ileri teknoloji malzemeler ile üretilmiş farklı bir tasarım. Yine de böyle haberler için çok da heyecanlanmamak lazım zira ürünün toplu üretime ne zaman geçebileceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca tamamen değiştirilen kök hücreler pile esneklik kazandırmış olsa bile, şimdiden birçok analizci böyle bir pilinin normalden çok daha kısa süre enerji üreteceği hakkında hemfikir olmuş durumda.

Esneyebilen pil teknolojisi için kesin bir çıkış tarihi yok ama aynı rapora göre önümüzdeki üç yılda kendisini görmemiz işten bile değil.