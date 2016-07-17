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15 Temmuz Darbe Girişimi

Samsun'da 12 hâkim ve 11 savcı gözaltına alındı

23 kişinin dün gece gözaltına alındığı belirtildi

17 Temmuz 2016 15:59

Samsun'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grup askerin darbe girişiminde askerlerle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 12 hâkim ve 11 cumhuriyet savcısının gözaltına alındığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grup askerin darbe girişiminde askerlerle bağlantısı bulunduğu iddia edilen 12 hakim ve 11 cumhuriyet savcısı başlatılan soruşturma kapsamında dün gece polis tarafından gözaltına alındı. Toplam 23 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Emniyet Müdrürlüğü'ne getirildi.
 

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