Adalet Bakanı: Darbe girişimine ilişkin 6 bin civarı gözaltı var, 6 bini de geçecek!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimine ilişkin olarak “Şu anda temizlik devam ediyor. 6 bin civarında gözaltı var. 6 bini de geçecektir. Bunlarla ilgili adli süreç devam edecektir" dedi.

Bozdağ, "Bu darbenin kim neresinde durduysa yargının önünde hesabını verecektir ve Türkiye artık bunları temizlemek için de ellerinden geleni yapacaktır" dedi.

Bozdağ, katıldığı canlı yayında şöyle konuştu:

"Bunlarla ilgili adli süreç devam edecektir. Milletin kurumları ve Türkiye Cumhuriyeti bunlarla birlikte artık yaşama şansını kaybetmiştir. Bunlara ilişkin hukuksal süreçler devam edecektir. Bu darbenin kim neresinde durduysa yargının önünde hesabını verecektir ve Türkiye artık bunları temizlemek için de ellerinden geleni yapacaktır."