Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.

B Grubu'nda Beşiktaş'ın sahne aldığı karşılaşmada, siyah-beyazlılar, Benfica karşısında 3-0 mağlubiyetten 3-3'lük beraberliği sağlayarak, geceye damga vurdu.

B Grubu'ndaki bir diğer maçta ise Napoli, Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kalmasına rağmen grup liderliğini sürdürdü.

Gecenin merakla beklenen karşılaşmasında ise Arsenal ve Paris Saint Germain Londra'da karşı karşıya geldi.

İlk yarısı Edinson Cavani ve Giroud'nun golleriyle 1-1 biten müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

5. hafta maçlarında en büyük sürprizi Rostov gerçekleştirdi. Bayern Münih'i evinde ağırlayan Rus temsilcisi, Serdar Azmoun, Dmitry Poloz ve Christian Noboa'nın golleriyle Alman ekibini 3-2 yenmeyi başardı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları...

A Grubu

Arsenal - PSG: 2-2 (Goller: Olivier Giroud, Veratti (kk)- Edinson Cavani, Lucas)

Ludogorets Razgrad - Basel: 0-0

Not: Arsenal ve PSG son maçlar öncesi üst tura çıkmayı garantiledi.

B Grubu

Beşiktaş-Benfica: 3-3 (Goller: Cenk Tosun, Ricardo Quaresma (p), Vincent Aboubakar - Guedes, Nelsinho, Fejsa)

Napoli - Dinamo Kiev: 0-0

C Grubu

B.Moenchengladbach - Manchester City: 1-1 (Goller: Raffael - David Silva)

Celtic - Barcelona: 0-2 (Goller: Lionel Messi (2) )

Not: Barcelona üst tura çıkmayı garantiledi.

D Grubu

FC Rostov - Bayern Munich: 3-2 (Goller: Serdar Azmoun, Poloz, Christian Noboa - Douglas Costa, Juan Bernat)

Atletico Madrid - PSV: 2-0 (Goller: Kevin Gameiro, Antoine Griezmann)

Not: Atletico Madrid ve Bayern Münih üst tura çıkmayı garantiledi.