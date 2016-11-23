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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Türkiye'nin üç temsilcisi Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Konyaspor sahne alacak

23 Kasım 2016 18:21

Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasımn Perşembe günü 12 grupta 24 maç yapılacak. 

4 maçta topladığı 7 puanla A Grubu'nda zirveyi Feyenoord ile paylaşan Fenerbahçe, Ukrayna'nın Zorya takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

L Grubu'nda 7 puanla lider konumda bulunan Osmanlıspor, Romanya'da Steaua Bükreş deplasmanına çıkacak. Ulusal Arena'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 21.00'de oynanacak.

 

Konyaspor, Shakhtar Donetsk deplasmanında

 

Atiker Konyaspor ise 4 haftada elde ettiği bir puanla son sırada yer aldığı H Grubu'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibine konuk olacak. İki takım arasında TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleye Lviv Arena ev sahipliği yapacak.

 

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta programı

 

19.00 Zenit (Rusya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

19.00 Gebele (Azerbaycan) - Anderlecht (Belçika)

19.00 Astana (Kazakistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.00 Fenerbahçe (Türkiye) - Zorya (Ukrayna)

21.00 Zürih (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

21.00 Steaua Bükreş (Romanya) - Osmanlıspor (Türkiye)

21.00 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Southampton (İngiltere)

21.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Inter (İtalya)

21.00 Fiorentina (İtalya) - PAOK (Yunanistan)

21.00 Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - Karabağ (Azerbaycan)

21.00 Schalke 04 (Almanya) - Nice (Fransa)

21.00 Krasnodar (Rusya) - Salzburg (Avusturya)

21.00 Gent (Belçika) - Braga (Portekiz)

21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atiker Konyaspor (Türkiye)

21.00 Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan)

21.00 Celta Vigo (İspanya) - Standard Liege (Belçika)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Sassuolo (İtalya)

23.05 Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya)

23.05 Austria Wien (Avusturya) - Astra (Romanya)

23.05 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)

23.05 Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.05 Saint-Etienne (Fransa) - Mainz 05 (Almanya)

23.05 Olympiakos (Yunanistan) - Young Boys (İsviçre)

23.05 Manchester United (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda)

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