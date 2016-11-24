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Spor

Fenerbahçe-Zorya maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı

24 Kasım 2016 13:00

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe'nin Zorya ile oynayacağı mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi Zorya'yı ağırlayacak.

Grupta 7 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli ekip, 2 puanla son sırada yer alan Zorya Luhansk'ı yenerek üst tura çıkma şansını biraz daha artırmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu Fenerbahçe-Zorya Luhansk maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren TRT1'den canlı yayınlanacak.

 

Fenerbahçe'nin fikstürü

 

24 Kasım Perşembe
Saat 19.00: Fenerbahçe - Zorya Luhansk

8 Aralık Perşembe
Saat 21.00:  Feyenoord - Fenerbahçe.

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