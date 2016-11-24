Fenerbahçe-Zorya maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe'nin Zorya ile oynayacağı mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi Zorya'yı ağırlayacak.
Grupta 7 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli ekip, 2 puanla son sırada yer alan Zorya Luhansk'ı yenerek üst tura çıkma şansını biraz daha artırmak istiyor.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu Fenerbahçe-Zorya Luhansk maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren TRT1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin fikstürü
24 Kasım Perşembe
Saat 19.00: Fenerbahçe - Zorya Luhansk
8 Aralık Perşembe
Saat 21.00: Feyenoord - Fenerbahçe.