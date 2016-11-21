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Spor

Robin van Persie atıyor, Fenerbahçe kazanıyor

Fenerbahçe van Persie'nin gol attığı 14 karşılaşmayı kazandı

21 Kasım 2016 15:52

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin gollerini atan Hollandalı yıldız Robin van Persie'nin performansı, sarı-lacivertlileri zirveye yaklaştırdı.

Fenerbahçe, Van Persie'nin gol attığı son 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, hiç yenilgi yaşamadı.

Hollandalı futbolcu, geride kalan sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de şu ana kadar 18 Süper Lig müsabakasında gol sevinci yaşadı.

Van Persie, Süper Lig'de forma giydiği son 14 maçta 16 kez gole katkıda bulundu.

Söz konusu 14 karşılaşmada tecrübeli futbolcu, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, 4 de asist yaptı. Fenerbahçe, bu 14 maçta 30 kez gol sevinci yaşarken, Hollandalı yıldız bunların 16'sına doğrudan katkı yaptı.

Son haftalardaki performansıyla Fenerbahçe'nin galibiyetlerinde başrol oynayan Van Persie, geçen sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giydi.

Hollandalı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 6 gol attı. Tecrübeli yıldız, bu sezon ise görev yaptığı 9 maçta 6 gole ulaştı.

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