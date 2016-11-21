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Spor

Van Persie: Galatasaray'a gol atmayı çok istiyordum

Derbinin yıldızı Robin van Persie, böyle bir atmosferi ilk kez yaşadığını söyledi

21 Kasım 2016 01:39

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın gollerini atan Hollandalı yıldız Robin van Persie, Galatasaray'a gol atmayı çok istediğini ve bu yüzden taraftarın yanına giderek özel bir kutlama yaptığını dile getirdi.

Robin van Persie şunları söyledi: "Harika hissediyorum kendimi. Bu derbide gol atmak hayalimdi. İki gol attım bu akşam. Daha önce de derbi oynadım ama böyle bir atmosfer görmedim. Gururlu ve mutluyum attığım goller için ama daha da önemlisi galip geldiğimiz için daha da mutluyum.

Galatasaray'a gol atmayı çok istiyordum. İlk golden sonraki kutlamam, bu golün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu harika takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'ı yenmenin ne olduğunu biliyorum."

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