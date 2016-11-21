Fenerbahçe-Zorya maçına Avusturyalı hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Zorya ile yapacağı karşılaşmada, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 24 Kasım Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Zorya müsabakasını, hakem Harald Lechner'in yöneteceği, yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch'in yapacakları belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin Andreas Staudinger olacağı, ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger'in üstleneceği aktarıldı.