Beşiktaş-Benfica maçının hakemi Skomina

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş-Benfica maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek.

Damir Skomina, Beşiktaş'ın İstanbul'da Liverpool'u 1-0 yenip tur atladığı maçın hakemiydi.

Vodafone Arena'da 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak maçta Sloven hakem Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Bojan Ul'un dördüncü hakem olarak görevlendirildiği maçın ilave yardımcı hakemliklerini ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.



Skomina'nın yönettiği maçlar



Türkiye 0-0 Rusya

Türkiye 3-2 Belçika

Leverkusen 5-1 Galatasaray.

Mönchengladbach-Manchester City maçına Cüneyt Çakır

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde başarılı bir sınav veren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçını yönetecek.