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Spor

Beşiktaş-Benfica maçının hakemi Skomina

Damir Skomina, Bayer Leverkusen'in Galatasaray'ı 5-1 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti

21 Kasım 2016 15:41

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş-Benfica maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek.

Damir Skomina, Beşiktaş'ın İstanbul'da Liverpool'u 1-0 yenip tur atladığı maçın hakemiydi.

Vodafone Arena'da 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak maçta Sloven hakem Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Bojan Ul'un dördüncü hakem olarak görevlendirildiği maçın ilave yardımcı hakemliklerini ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.

Skomina'nın yönettiği maçlar

Türkiye 0-0 Rusya
Türkiye 3-2 Belçika
Leverkusen 5-1 Galatasaray.

 

Mönchengladbach-Manchester City maçına Cüneyt Çakır

 

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde başarılı bir sınav veren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçını yönetecek.

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