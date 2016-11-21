Beşiktaş, Devler Ligi'nde Benfica'yı ağırlayacak

Beşiktaş, 23 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı konuk edecek. Kritik maç öncesi siyah-beyazlılar rakibinden puan ya da puanlar alıp grupta son maçlar öncesi avantajlı konuma geçmek istiyor.

Vodafone Arena'da oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak.

Adana deplasmanına Rhodolfo, Tosic ve Adriano'yu götürmeyerek riske etmeyen Teknik Direktör Şenol Güneş, Benfica maçında bu üç oyuncudan da yararlanabilecek. S



Adanaspor maçında ilerde Aboubakar ve Cenk ikilisini deneyen Şenol Güneş'in sol önde Adriano tercihi Cenk'in kulübeye çekilmesine sebep olabilir.

Beşiktaş-Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?



Sağ önde Quaresma ortada Atiba-Tolgay-Oğuzhan ise orta saha kurgusunu oluşturacak. İleride ise gol ayağını Aboubakar'ın çekmesi bekleniyor.

Grupta son durum

B Grubu'nda Napoli ve Benfica 7'şer puanla zirveyi paylaşırken, Beşiktaş 6, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada bulunuyor.



Grupta çarşamba günü oynanacak maçlarda Napoli Dinamo Kiev'i; Beşiktaş ise Benfica'yı konuk edecek.



Benfica ile Napoli arasında Portekiz'de oynanacak maç ise grubun seyrini değiştirecek bir mücadele olacak