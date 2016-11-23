Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geldi.



Grupta yenilgisi bulunmayan Beşiktaş, ilk yarıda rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyemezken, Benfica hızlı ataklarla, siyah-beyazlılara zor anlar yaşattı. Beşiktaş, ilk yarıyı Goncalo Guedes, Nelsinho ve Ljubomir Fejsa'nın golleriyle Benfica karşısında 3-0 yenik kapattı.



Kartal ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak Cenk Tosun, Quaresma ve Aboubakar'ın golleriyle Benfica ile 3-3 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Kartal, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda puanını 7 yaptı. Benfica ise, 8 puana yükseldi. Böylelikle siyah beyazlı takım Devler Ligi'ndeki tur umudunu son haftaya bıraktı.

İki takımın 11'leri

Beşiktaş

Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Beck, Tolgay Arslan, Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Adriano, Aboubakar

Benfica

Ederson, Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu, Pizzi, Fejsa, Salvio, Gonçalo Guedes, Cervi, Mitroglou



Maçın önemli anları



Karşılaşma Beşiktaşlı futbolcuların vuruşu ile başladı.



1. dakika: Beşiktaş taraftarı 1 dakikalık sessiz tezahüratın ardından takımna desteklerini vermeye başladı.

3. dakika: Benfica tehlikeli atağında Eliseu'nun ceza sahası çizgisi üstünden sol ayağıyla çektiği sert şut direğe çarparak dışarıya gitti.

4. dakika: Benfica savunmasında yapılan hata sonrası top Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

7. dakika: Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta yapılan ortada Quaresma arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Ancak top farklı şekilde auta gitti.

10. dakika: Benfica Guedes'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti.





15. dakika: Atiba'nın kendi alanında kaybettiği topta Guedes topu kaptı ve sağ ayağıyla sert bir şut çekti. Top farklı şekilde dışarıya gitti.

19. dakika: Tolgay'ın sağ kanada pasında Quaresma topla buluştu. Portekizli oyuncu sağ kanattan ortasını yaptı Luisao topu uzaklaştırdı. Dönen topu alan Oğuzhan bir orta daha yaptı ancak kaleci Ederson topu rahatça kontrol etti.

25. dakika: Sağ kanattan gelişen Benfica atağında topla ilerleyen Eduardo Salvio kısa pası ile topu Nelson Semedo ile buluşturuyor. Nelson Semedo topla ilerleyip sağ çaprazdan sert bir şut çekiyor. Üst direğe de çarpan bu top ağlarımız ile buluşuyor. Benfica, Nelson Semedo'nun golü ile 2-0 öne geçiyor.





28. dakika: Tolgay Arslan, Goncalo Guedes'e arkadan yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırılıyor.

31. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Pizzi ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direğe yakın bölgeden Kostas Mitroglou kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top direğe çarpıp tekrar oyun alanına dönüyor. Topu takip eden Kostas Mitroglou tekrar kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top üst kale direğine çarpıp oyuna dönüyor. Dönen topu takip eden Eduardo Salvio vuruşunu yapıyor bu top da sol direğe çarpıp oyuna dönüyor. Dönen topu takip eden Ljubomir Fejsa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Benfica, Ljubomir Fejsa'nın golü ile 3-0 öne geçiyor.

34. dakika: Pizzi, Tolgay Arslan'a arkadan yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırılıyor.

37. dakika: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Arka direğe yakın bölgede topu kontrol eden Vincent Aboubakar soluna çekip şutunu kaleye gönderiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

45. dakika: Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Eliseu ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Atılan bu ortaya hareketlenen Eduardo Salvio topa kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üstünden dışarı çıkıyor.

İlk yarı Benfica'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların vuruşu ile başladı.

46.dakika: Beşiktaş ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başlıyor. Tolgay Arslan çıkıyor ve yerini Gökhan İnler'e bırakıyor. Gökhan Gönül çıkıyor ve yerini Cenk Tosun'a bırakıyor.

49.dakika: Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Eduardo Salvio sol ayağı ile sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak Fabricio Agosto bu topu kornere tokatlıyor.

51.dakika: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını gönderiyor ancak bu top diğer kanattan dışarı çıkıyor.

53.dakika: Eduardo Salvio'nun kısa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kostas Mitroglou kaleci ile karşı karşıya kalıyor ve şutunu kaleye gönderiyor. Bu şut kalenin solundan direk dibinden dışarı çıkıyor.

58.dakika: Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Andreas Beck ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Arka direkte topu takip eden Cenk Tosun gelişine yarım vole ile vuruşunu yapıyor ve topu ağlar ile buluşturuyor. Beşiktaş, Cenk Tosun'un golü ile Benfica karşında skoru 3-1'e getiriyor.

60.dakika: Tusko Tosic yerini Atınç Nukan'a bıraktı.

63. dakika: Franco Cervi'nin yerine oyuna Rafa Silva girdi.

65. dakika: Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasına yakın bölgede topu Atınç Nukan indiriyor. Marcelo Guedes'den önce topa savunma müdahale ediyor. Müdahale edilen top kaleye yöneliyor ancak Ederson De Moraes bu topu yatarak tokatlıyor. Kalecinin tokatladığı top kısa düşüyor. Topu takip eden Cenk Tosun altıpas içinden sert bir şut çekiyor ancak bu top direğe çarpıp dışarı çıkıyor.

73. dakika: Adriano orta alandan aldığı topla ceza alanı içine girmeden şutunu çekti, savunmaya çarpan top, kalecide kaldı.

75. dakika: Benfica'da ikinci oyuncu değişikliği, ilk golün sahibi Goncalo Guedes çıkıyor ve yerini Andreas Samaris'e bırakıyor.

76. dakika: Beşiktaş'ın hızlı gelişen atağında Atiba'yı düşüren Luisao sarı kart gördü.

79. dakika: Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun ceza sahası içine topla birlikte ilerliyor. Nelson Semedo'dan sıyrılan Cenk Tosun şutunu çekiyor ancak bu top kimseye temas etmeden dışarı çıkıyor.

82. dakika: Ceza sahası içinde Victor Lindelöf elle oynuyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.

83. dakika: Portekizli Quaresma topun başına geliyor, direğe çarpan top ağlarla buluşuyor ve Beşiktaş skoru 3-2 yapıyor.

88. dakikada: Sol kanatta Oğuzhan Özyakup ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Penaltı noktasının hemen yanından Vincent Aboubakar vuruşunu yapıyor ancak Ederson De Moraes bu topu tokatlayarak uzaklaştırıyor.

89. dakikada: Sol kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahası içine şık bir orta yapıyor. Eliseu'dan seken topu takip eden Vincent Aboubakar altıpas içinde bekletmeden şutunu çekiyor ve ağlar ile buluşturuyor. Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile 3-0'dan 3-3'lük beraberliği yakalıyor.

90. dakikada: Sağ kanatta Eduardo Salvio kısa pası ile topu ceza sahası içindeki Pizzi ile buluşturuyor. Pizzi bekletmeden kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.