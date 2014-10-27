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Salih Müslim: Peşmerge'nin Kobanê'ye geçişini Türkiye geciktiriyor

PYD Başkanı Salih Müslim, Peşmergenin üç gündür Kobanê'ye gitmek için hazır olduğunu ama bunun gerçekleşmediğini söyledi

27 Ekim 2014 23:13

PYD Başkanı Salih Müslim, Peşmerge güçlerinin Kobanê'ye geçiş sürecinin Türkiye nedeniyle geciktiğini söyledi.

Müslim, Peşmergenin üç gündür Kobanê'ye gitmek için hazır olduğunu ama bunun gerçekleşmediğini söyledi.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Peşmerge güçlerinin dün gelmesi gerektiğini kaydeden Salih Müslim, "Onlarla Türkiye arasında ne oluyor bilmiyoruz" ifadesini kullandı ve gecikmenin Türkiye'den kaynaklandığını vurguladı.

Reuters haber ajansına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili ise herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığını kaydetti.

Başbakanlık kaynakları, geçişle ilgili sürecin sürdüğünü bildirdi.

 

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