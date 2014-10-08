Müslim: Başka ülkeler Türkiye üzerinden silah yardımı yapmak istiyor, Ankara müsaade etsin

PYD lideri Salih Müslim,” Türkiye Kobanê’nin düşmemesi için elimizden geleni yaparız dedi. Kobanê’nin düşmesinden yana değiliz dediler. Ama şimdiye kadar bir şey yapmadı. Bekliyoruz. Başka ülkeler silah yardımını Türkiye üzerinden yapmak istiyor. Türkiye buna müsaade etsin” dedi.

T24’e konuşan Salih Müslim, “Kobanê’de durumda fazla değişen şey yok. IŞİD çetelerinin bazı noktalarında gerileme var. Onlara karşı dün gece bazı eylemler oldu. Güney tarafından hem doğu tarafında kenar mahallelerinde çatışmalar sürüyor. IŞİD sıkıştırıldı. IŞİD ilerleyişi durduruldu ama halen mahallede varlar. Doğu cephesinde Kaniya kurda mahallesinde varlar. Bide Güneyde Botan mahallesinde varlar. Şimdi Onlara karşı eylemler oluyor” dedi.

‘Hiçbir ülke bize yardımda bulunmadı’

“Uluslararası güçler müdahale ediyorlar. Vuruyorlar, etkilidir. IŞİD’in tanklarını ağır silahlarını vuruyorlar bu da etkilidir” diyen Müslim, “Müdahale sadece hava saldırısıyla yeterli olmaz. Koalisyon güçleri de hava da vurunca YPG de karadan vuruyor. Uluslararası güçlerin bu durumda kara harekatına ihtiyaç yok. Kürtlerin ellerinde yeterli silah olursa bu tanklara zırhlara ağır silahlara karşı silahları olursa kendilerini savunabilirler. Şimdiye kadar hiçbir ülke bize silah yardımında bulunmadı. Elle tutulur bir şey yok” diye konuştu.

‘Türkiye yardım sözü verdi ama bir şey yapmadı’

Türkiye’de yetkililerle yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Müslim, “Türkiye kolaylık sağlayacağını dile getirdi ve ‘Biz yardım ederiz. Kobanê’nin düşmemesi için elimizden geleni yaparız’ dedi. Kobanê’nin düşmesinden yana değiliz dediler. Ama şimdiye kadar bir şey yapmadı. Bekliyoruz. Başka ülkeler Türkiye üzerinden silah yardımını Türkiye üzerinden yapmak istiyor. Türkiye buna müsaade etsin. Yol versin. Ama Türkiye üzerinden bize herhangi bir silah yardımı olmadı. Türkiye söz vermişti Kobanê’nin düşmemesi için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. İnsani yardım konusunda da yardımda bulunacaktı bekliyoruz. Başka ülkeler yardım yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama Türkiye söz vermişti” şeklinde konuştu.

‘Kobanê’de katliam tehlikesi var’

Kobanê’de hala büyük bir katliam tehlikesinin var olduğu uyarısında bulunan Müslim,” Hala IŞİD’in Kobanê’de zırhlı araçları uzun menzili silahları tankları var. Bunlar olursa bir şey yaparlar. Bu silahları var olduğu müddetçe katliam tehlikesi olur. Onun için bu hava saldırılar devam etsin bu ağır silahları imha etsin. Bu savaş içinde kişileri sayamayız ama Tahminen Kobanê’de hala 10 bin sivil insan var” ifadelerini kullandı.

‘Kobanê’ye birşey olursa herkese yapılmış olur’

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nden de talep ettiklerini dile getiren Müslim, şöyle konuştu: Kobanê’de kürtlerin silahları olursa kendini savunabilirler. Kobanê halkı direniyor. Kendi görevini yapıyor. Kobanê artık bütün Kürtlerin iradesini temsil ediyor. Kürtler her yerde ayakta. Kobanê’ye sahip çıkılması gerekiyor. Bunun sürdürülmesi lazım. Çünkü Kobanê’ye bir şey olursa herkese yapılmış olur. Dün Şengal’deydi bugün Kobanê . Kürtler hedeftedir”

‘Kobanê düşerse IŞİD Türkiye sınırındaki Kürtlere de saldırır’

Kobanê’nin düşmesi halinde IŞİD’in bütün Kürt bölgelerine saldıracağını kaydeden Müslim, konuşmasını şöyle sürdürdü: Türkiye sınırındaki Kürt bölgelerine de saldırı yapabilir. IŞİD her yerde saldırı yapabilir. IŞİD sadece Suriye’de saldırmıyor. IŞİD bir insanlık dışıdır. Kimseye yaşam hakkı vermiyor. Herkes buna karşı çıkmalı.”