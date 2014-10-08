Kanada IŞİD operasyonlarına katılma kararı aldı

Stephen Harper başbakanlığındaki hükümetin hazırladığı karar tasarısı, 134 hayır oyuna karşı 157 evet oyuyla kabul edildi. Tezkere, 6 aylık bir misyon öngörüyor. Kara harekâtı unsurlarına yer verilmeyen misyon kapsamında bölgeye F-18 tipi 6 savaş uçağı ve 600 asker gönderilecek.
Kamuoyu yoklamalarına göre terör örgütüyle mücadeleye Kanada vatandaşlarının yüzde 64'ü destek veriyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada'nın aldığı karardan duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada, "Kanada terörle mücadeleye katkı sağlamaya devam ediyor" denildi.
ABD önderliğinde düzenlenen hava saldırılarına Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn katılıyor.