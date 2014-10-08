'Bombardımanlar etkili oldu, IŞİD Kobanê'den çekiliyor'

Kobanê’deki Kürt kuvveti YPG'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarına karşı 'saldırıya geçtiği' iddia edildi. Reuters'a konuşan PYD temsilcilerinden İdris Nassan ise, "Bombardıman etkili oldu ve IŞİD birçok noktada geri püskürtüldü. Bu, onların şehre girişlerinden bu yana en büyük geri çekilmeleri ve bölgeden tamamen geri çekilmelerinin başlangıcı olarak kabul edebiliriz" diye konuştu.

Kobanê’den konuşan YPG'ye bağlı kaynaklar ise, çatışmaların özellikle Kaniya Kurda mahallesinde yoğunlaştığını kaydetti.

YPG'liler, dün akşam IŞİD'in güney cephesinde ilerleyerek Kobanê hastanesine girdiğini ancak YPG'nin hastaneye saldırdığını ve 35 YPG militanının öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD öncülüğündeki koalisyon hava kuvvetleri, Salı günü Kobanê’deki IŞİD mevzilerine şimdiye kadar en yoğun bombardımanı gerçekleştirmişti.

Hava operasyonunun ardından IŞİD'in ilerleyişinin durduğu bildirilmişti.

BBC Türkçe'nin ulaştığı PYD (Demokratik Birlik Partisi) Eş Başkanı Salih Müslim, IŞİD militanlarının ilerleyişinin durduğunu teyit etmiş ancak katliam tehlikesinin devam ettiğini vurgulamıştı.

Hava operasyonlarının IŞİD'e karşı etkili olduğunu belirten Müslim, "Doğu ve batı cephesinde çatışmalar devam ediyor. Ancak IŞİD'in elinde ağır silahlar oldukça katliam tehlikesi devam ediyor. Son hava saldırıları etkili oldu, koalisyon bombardımana devam etsin" demişti.

'Ağır silahlar istiyoruz'

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Kobanê'deki Kürt kuvvetlerinin (YPG) en büyük ihtiyacının ağır silahlar olduğunu kaydetmişti.

Pek çok ülkeden silah yardımı talebinde bulunduklarını belirten Müslim, henüz taleplerinin karşılanmadığını da ifade etmişti.

Salih Müslim, Türkiye'nin Kobanê’ye askeri müdahalesinin "değerlendirebileceğini" de söylemişti.

Türkiye-Suriye sınırından bildiren BBC muhabiri Paul Adams da, Kürtlerin Türk askerinin müdahil olmasını istemediklerini vurguluyor. Türkiye'nin silahlı Kürt savaşçıların kendilerine katılması için geçişine izin verilmesini istediklerini aktaran Adams, görünürde böyle bir izin verileceğine dair işaret olmadığı yorumunu yapıyor.

BM: Kobanê düşerse Türkiye tehlikeye girer

Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcisi Staffan de Mistura bir açıklama yaparak, "Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadele konusunda ciddiysek Kobanê’ye yardım etmeliyiz. Sınırın neredeyse tümünü IŞİD'in kontrol etmesi Türkiye'yi de tehlikeye sokar" dedi.

Mistura sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer IŞİD Kobani'yi alırsa büyük bir insani trajedi ve katliam yaşanması söz konusu. Ayrıca Türkiye'yi de tehdit eder hale gelecekler. Kararı Türkiye'ye bırakıyorum."

Kobani'deki YPG güçleri ile IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) militanları, 20 günü aşkın süredir çatışıyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Eylül ortasından bu yana, Kobanê’de yarısından fazlası cihatçı savaşçılar olan en az 412 kişinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 160 bin Suriyeli sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı.

'IŞİD geri çekiliyor'

Öte yandan, Kobanê odaklı gelişmeler dünden bu yana Türkiye'de göstericilerle güvenlik güçlerini karşı karşıya getirirken, Kobanê ve çevresinde ise ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin havadan müdahalesi devam ediyor. Son gelen haberler, bugünkü bombardımanlar sonucu IŞİD'in geri çekildiği şeklinde.

Üç haftadır süren yoğun çatışmalar sonucu uluslararası kamuoyunda, özellikle de Türkiye 'de odak noktası haline gelen ve iki gün önce IŞİD bayraklarının dalgalandığı gözlenen Kobanê'de IŞİD'in geri çekildiği bildirildi. Reuters ajansı, PYD sözcülerinden İdris Nassan ile yaptıkları telefon görüşmesine dayanarak IŞİD'in kentin girişinin gerisine çekildiğini duyurdu. Ajansın haberinde, Nassan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Bombardıman etkili oldu ve IŞİD birçok noktada geri püskürtüldü. Bu, onların şehre girişlerinden bu yana en büyük geri çekilmeleri ve bölgeden tamamen geri çekilmelerinin başlangıcı olarak kabul edebiliriz."

Bombardıman sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin sınır hattından da çıplak gözle görülebiliyor.

Üç haftadır yoğun çatışmaların sürdüğü Kobanê'de pazartesi günü IŞİD bayrakları dalgalanmaya başlamıştı. Dün ise yoğun sokak çatışmalarının sürdüğü stratejik kentte, IŞİD'in birden fazla cepheden ağır silahlarla saldırdığı haberleri gelmişti.