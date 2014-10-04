YPG: Kobanê'nin her sokağı ve evi mezar olacak, IŞİD burada yok olacak

YPG yaptığı açıklamada, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Kobanê kentine girdiği yönündeki bilgilerin doğru olmadığını belirterek, "Bazı çevrelerin bu hayali gerçekleşmeyecek" dedi. YPG, "IŞİD’in yok oluşu ve yenilgisi Kobanê'de başlayacak. Kobanê'nin her sokağı ve evi IŞİD’e mezar olacak" diye ekledi.

YPG Kobanê'deki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, IŞİD çetelerinin 15 Eylül'de Kobanê'yi işgal etmek için başlattığı saldırıların devam ettiğini belirterek, "Çete grupları Kobanê'nin her üç cephesinde ağır silahlarla saldırarak ilerlemek istiyorlar" dedi.

Fırat Haber Ajansı’nda yer alan açıklamada, "Biz YPG olarak, nasıl ki üç yıldır Rojava'da, Efrin'den Cezaa'ya kadar halkları ve değerleri koruduysak, şimdi de imkanlarımız ve şartlar ne olursa olsun, tarihi sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" denildi.

‘IŞİD'i Kobanê ovasında çökerteceğiz’

YPG açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Halkımız ve dostlarımız merak etmesin, Kobanê hiç bir zaman düşmeyecek. Kobanê'nin düşmesi hiç bir şekilde mümkün değil. Kobanê'de son yüzyılın direnişi gerçekleşecek ve Kobanê, IŞİD'e mezar olacak. IŞİD'in yok oluşu ve yenilgisi Kobanê'de başlayacak. Kobanê'nin her sokağı ve evi IŞİD'e mezar olacak. Kobanê çevresindeki direniş büyüyecek ve IŞİD'i çökertecek, yenilgiye uğratacak.

Bazı basın organları ve kaynaklar 18 gündür her gün IŞİD'in Kobanê'ye girdiğini iddia ediyor. Bu doğru değil. Bazı çevrelerin bu hayali gerçekleşmeyecek. Biz YPG olarak, IŞİD'in çökertilmesi ve zaferin kazanılması için gerekli olan her şeyi yapacak.

İyi bilinmeli ki, IŞİD'i Kobanê ovasında kıracağız ve Batı Kürdistan ile Özgür ve Demokratik Suriye zaferini tüm dünyaya ilan edeceğiz.

Tüm Kürdistan gençlerini, ama aynı zamanda özgürlük ve eşitlikten yana olan tüm gençleri saflarımıza katılmaya çağırıyoruz. Tarihi sorumluluklarınıza sahip çıkın. IŞİD'in vahşi saldırıları karşısında insanlık mücadelesine katılın.”

IŞİD çeteleri Kobanê’de büyük darbe yedi

19 günden bu yana IŞİD çetelerinin saldırısı altında olan Kobanê’de, YPG-YPJ güçleri ile çeteler arasındaki çatışmaların en şiddetlisi dün gece yaşandı. Miştenur tepesine ağır silahlarla saldıran IŞİD’in çok büyük kayıplar verdiği iddia edildi.

Çatışmalar şehrin güney ve doğu cephelerinde yoğunlaşırken IŞİD özellikle stratejik öneme sahip Miştenur tepesine büyük bir güçle saldırdı. Dün akşam saatlerinden itibaren saldırılarını giderek arttıran IŞİD şehri yoğun bir şekilde havan ve top ateşine tutarken YPG ise bu saldırılara karşılık verdi. Yaşanan çatışmalarda 150 kadar IŞİD üyesinin öldürüldüğü öne sürüldü.

‘Cenazelerini yerden kaldıramadılar’

Kobanê Savunma Bakanı İsmet Şex yaptığı açıklamada çetelerin “Bayram namazını Kobanê’de kılacağız” diyerek Cerablus, Minbic birçok bölgeden getirdikleri ağır silahlarla saldırılarını yoğunlaştırdıklarını ancak büyük yenilgi yaşadıklarını söyledi.

“Bu sabahtan bu yana da ağır silahlarla saldırıyorlar. Güney, Doğu her cephede savaş devam ediyor" diyen Savunma Bakanı, bugünkü çatışmaların yoğunlaştığı Miştenur tepesinde çetelerin büyük kayıp verdiğini belirtti.

Hesen, "Çeteler YPG/YPJ savaşçılarının sert cevabıyla karşılaştılar. Şunu söyleyebilirim; 150 cenazeleri Miştenur’da yerde kaldı. Cenazelerini alamıyorlar” dedi.

‘Bu bayram direniş bayramı olacak’

Kobanê Kanton Hükümeti Sözcüsü Mahmud Beşar, bu bayramın direniş bayramı olacağını belirterek, “Bayram namazını Kobanê’de kılacağız, diyorlardı. Ama her iki ordu (YPG/YPJ) direniş destanı yazıyor. Çetelerin çöküşü devam ediyor. Bu dakika itibariyle de şiddetli çatışmalar devam ediyor. Kobanê bir kilit konumundadır. Demokratik Suriye, Demokratik Ortadoğu için Kobanê direnişi kilit bir konumdadır. Kanımızın son damlasına kadar sözümüze bağlı kalacağız. Şehadet bizim için önemli değil, önemli olan Kobanê’dir. Suriye ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesidir. Şanslıyız ki, tarih bizim üzerimizden yazılıyor. Nasıl ki Kürt Halk Önderi mücadelesine buradan başladı. Nasıl ki Rojava devrimi buradan başladı. Şimdi de Kürt halkının kaderi burada yazılıyor” diye konuştu.