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Dünya

Salih Müslim: Erdoğan ve Esad kebap yerken biz işkence altındaydık

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Türkiye'nin PYD'den Esad rejimi ile savaşmasını istediğine yönelik iddiaları yalanladı

21 Ekim 2014 21:33

Suriye'nin kuzeyinde Kürtler'in bulunduğu 'Rojava' bölgesindeki Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, "Erdoğan ve Esad, Halep ve İstanbul’da kebap ve lahmacun yerken biz işkence altındaydık, şehit düşüyorduk" dedi.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, silah yardımının ardından teşekkür etmek amacıyla Erbil’de bulunan Kürdistan Bölgesel Yönetimi Meclis Başkanı Yusuf Muhammed’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salih Müslim, peşmerge güçlerinin Kobanê’ye gönderilmesi için yol açılmasının Kürtlerin diplomasi zaferi olduğunu söyledi.

Kürdistan halkının silahlarının Mesut Barzani’nin rolü ile Kobanê’ye gönderilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Müslim, "Bizim için önemli olan bu silahların Güney Kürdistan halkının olmasıdır. Ancak sayın Mesud Barzani’nin bu konudaki girişimlerini biliyoruz. Silahları kim gönderdiyse onlara teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye’nin Esad rejimi ile savaşmalarını istediği konusundaki iddiaları da cevaplayan Salih Müslim, "Türkiye’nin PYD’den Beşar Esad rejimi ile savaşmasını istediği şeklindeki iddialar tamamen yalandır. Bunlar propagandadır, yalandır. Şunu dile getirmek istiyorum; Erdoğan ve Beşar Esad, İstanbul ve Halep’te kebap ve lahmacun yerken, biz işkence altındaydık ve şehit oluyorduk" dedi.

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