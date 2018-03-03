Salih Müslim: Hiçbir zaman Suriye'den ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi söylemedik

Suriye yönetimiyle herhangi bir anlaşma yapmadıklarını ve doğrudan iletişimlerinin bulunmadığını kaydeden eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Türkiye'nin askeri operasyon düzenlediği Afrin'deki Şii milislerin Rusya aracılığıyla gönderildiğini söyledi. Hiçbir zaman 'Suriye'den ayrılacaklarını ya da ülkeyi bölecekleri' yönünde bir beyanda bulunmadıklarını savunan Müslim, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırıları söz konusu egemenliğin ihlali olarak görüyoruz"

Türkiye'nin talebi üzerine Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasının ardından Belçika'ya geçen Müslim'in Euronews muhabiri Gülsüm Alan'ın sorularına verdiği yanıtların öne çıkan bölümleri şöyle:

-Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Suriye sürekli egemenlikten bahsediyor. Bu herkes için bir öncelik. Hiçbir zaman Suriye'den ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi söylemedik. Fakat Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırıları söz konusu egemenliğin ihlali olarak görüyoruz. Suriye'nin egemenliği korunmalı.

"Afrin yönetimi Şam'a, 'egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız' dedi"

-Rejimin yardıma çağrılması konusuna gelince, bu tamamen Afrin'deki yönetimin kararı. Eğer egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız dediler Şam yönetimine. Bazı silahlı birimler sınıra geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı.

-Türkiye, Rusya, İran ve Şam arasında ne olduğunu bilmiyoruz. Türk hükümeti Kürtlerin demokrasi taleplerine, özellikle Suriye'de engel olmak için herkesle anlaşmaya hazır. Suriye'de siyasi çözümün bugüne dek başarısız olmasının arkasında Türkiye var. Kürtlerin Suriye'de demokratik haklarını elde etmelerini istemiyorlar. Sırf Kürtlerin talepleri yerine gelmesin diye Şam ile, İran ile ya da Rusya ile anlaşabilirler.

"Saldırıları durdurabilecek tek ülke Rusya"

-Rusya kendi oyununu oynuyor, çünkü Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktı. Bu saldırıları durdurabilecek tek ülke Rusya. Afrin'e düzenlenen hava saldırıları için yeşil ışık yaktılar ve bu tutumlarını sürdürüyorlar. Moskova- Ankara arasında bir çeşit anlaşma var. Oysa Rusya'nın misyonu bu değil. Suriye topraklarını korumaları gerekiyor. Moskova'da ofisimiz var, resmi bir ofis. Rus yetkililerle irtibat halideyiz ama bu konudaki sorularımıza cevap alamıyoruz."