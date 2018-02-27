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Serbest bırakılan Salih Müslim'den ilk açıklama

"Türkiye'nin yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım"

27 Şubat 2018 20:38

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı ve pazar günü Prag'da yakalanan eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkemece şartlı serbest bırakıldı. Mahkemenin Müslim'i AB sınırlarından çıkmaması ve duruşmalara katılması şartıyla serbest bıraktığı açıklandı. Serbest bırakılmasının ardından konuşan Müslim "Türkiye'nin yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım" dedi.

 Müslim şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım. Çekya'da nereye gideceğimi bilmiyorum ama Finlandiya'da oturma iznim var."

Ne olmuştu?

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Salih Müslim pazar günü Prag'da gözaltına alınmıştı. 

Türkiye'nin talebi üzerine gözaltına alınan eski PYD lideri Salih Müslim çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Salih Müslim'in avukatı Tomas Pelikan, müvekkilinin işlemlerinde herhangi bir engelleme çıkarılmayacağı konusunda mahkeme tarafından güvence verildiğini söyledi.

Türkiye, Müslim'in iadesi ve geçici tutuklama kararı için Çekya'ya dosya göndermişti. Dosyada, Müslim hakkında Türkiye'de çıkarılan 3 yakalama kararı yer alıyordu.

Çekya daha önce de Türkiye tarafından aranan bir kişiyi serbest bırakmıştı. 2015 yılının Kasım ayında Çek polisi Nazmi Şahin adlı bir Türk vatandaşını Türkiye'nin talebi üzerine gözaltına almıştı.

Çek mahkemesi, Şubat 2016'da verdiği kararda söz konusu kişinin Türkiye'ye iadesinin kabul edilmediğine hükmetmişti.

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