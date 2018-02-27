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Türkiye'den Çekya'ya ‘Salih Müslim' notası

Çavuşoğlu: Türkiye, bir şekilde terörist elebaşlarının tepesine binecektir

27 Şubat 2018 21:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazar günü gözaltına alınan eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim’in bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasının ardından Çekya’ya nota verildiğini duyurdu. 

Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı ve Çekya’dan iadesini talep ettiği Müslim’in serbest bırakılmasını ‘skandal’ olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Hukuku ayaklar altına alan skandal bir karar. Bizim için Salih Müslim bir teröristtir, bir terörist elebaşıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir” dedi. 

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada da, mahkemenin Müslim’in tutuklanması talebini reddetmesinin uluslararası hukuk ve terörle mücadele sorumluluğuyla bağdaşmadığını kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

 "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır.

"PYD, Çek Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanmasıdır. Çek Mahkemesi Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.

Bu kararla Çekya Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir.”

"Karar, dostluk ilişkilerine sığmıyor"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı da, kararın "Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerine sığmadığını" muhataplarına ileteceklerini söyledi. 

Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Salih Müslim, haftasonu Prag'da gözaltına alınmıştı. Türkiye, Salih Müslim'in iade talebi için gerekli belgeleri Pazartesi günü Çek makamlarına iletmiş, Müslim'in 16 ila 40 gün arasında geçici olarak gözaltında tutulmasını talep etmişti.

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