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Adalet Bakanı: Salih Müslim'e siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı

"Muhattaplarımızdan bu hatayı telafi etmelerini bekliyoruz"

27 Şubat 2018 18:15

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eski PYD Başkanı Salih Müslim'in, pazar günü gözaltına alındıktan sonra bugün (27 Şubat 2018) Prag'da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına ilişkin olarak, "Salih Müslim'e siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı" dedi.

Müslim hakkında çıkarılan kırmızı bültenden INTERPOL'ün de haberi olduğunu hatırlatan Bakan Gül, "INTERPOL Türkiye'nin bazı hususularını dikkate almamaktadır. Ancak bu durum insanidir. Bu konunun takipçisi olacağız. Asla kabul edilebilir bir durum değildir" diye konuştu.

Bakan Gül, "Muhattaplarımızdan bu hatayı telafi etmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

 

 

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Adalet BakanıSalih Müslim

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