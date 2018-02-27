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Türkiye iadesini talep etmişti | Çek mahkeme, Salih Müslim'i şartlı serbest bıraktı: AB sınırlarından çıkamayacak

Salim Müslim, pazar günü Prag'da yakalanmıştı

27 Şubat 2018 16:34

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı ve pazar günü Prag'da yakalanan eski PYD Başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkemece şartlı serbest bırakıldı. Mahkemenin Müslim'i AB sınırlarından çıkmaması ve duruşmalara katılması şartıyla serbest bıraktığı açıklandı.

Türkiye'de hakkında üç ayrı suçtan yakalama kararı olan Müslüm hakkındaki dosyalar Adalet Bakanlığı tarafından Çekya'ya gönderilmişti.

Pazar günü gözaltına alınan Müslim bugün hâkim karşısına çıkarıldı. Geniş güvenlik önlemleri arasında mahkemeye getirilen Müslim ilk duruşmada mahkeme tarafından serbest bırakıldı.  Müslim'in Finlandiya'dan oturma izni de bulunuyor. 

Müslim'in serbest bırakılması sonrası konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, "Bu kararın temyizi yok. Müslüm Çekya'dan çıkabilir. Karar hayal kırıklığı yarattı. İkili ilişkilere olumsuz yansıyabilir" dedi.

Avrupa'dan çıkamayacak

Mahkeme'nin Salih Müslim'i AB sınırlarından çıkmaması ve duruşmalara katılması şartıyla serbest bıraktğı açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan açıklama

Mahkemenin kararından sonra açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Terör örgütlerinin öldürdükleri Türk vatandaşı olursa ya da Müslüman olursa o zaman onları öldürenler terör örgütü sayılmıyor mu? Bir örgütün terör örgütü olarak kabul edilebilmesi için ille de AB üyesi ülkelerin ya da ABD'nin vatandaşlarından herhangi birine zarar vermesi şart mıdır?" dedi.

Adalet Bakanı: Takas söz konusu değil

Salih Müslim'in Türkiye'de tutuklu bulunan iki Çek asıllı YPG'li ile takas edileceği haberleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yalanlandı. Adalet Bakanı Gül, Salih Müslim'in 16 ile 40 arasında değişen geçici gözaltı işlemine alınmasını beklediklerini, bu sürenin Ankara'nın iade dosyasını hazırlamasına da olanak sağlayacağını dile getirdi.

 

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Salih MüslimPraghakim karşısında

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