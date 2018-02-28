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Hükümete soruldu: Salih Müslim Türiye'ye geldiğinde neden tutuklamadınız?

Salih Müslim, çıkarıldığı mahkemece şartlı serbest bırakıldı

28 Şubat 2018 14:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 28 Şubat 2015'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) PYD'nin terör örgütü olarak tanımlamasına rağmen partinin eski Eş Genel Başkanı Salih Müslim'in Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "O zaman neden tutuklanmıyor?" diye sordu.

Eski PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, Prag'da 2 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Türkiye'nin tepki gösterdiği olayla ilgili bir açıklamada ana muhalefetten geldi. CHP'li Yılmaz, Başbakan Yıldırım'ın  28 Şubat 2015'teki Milli Güvenlik Kurulu'yla (MGK) ilgili açıklamalarını hatırlattı.

TIKLAYIN - Serbest bırakılan Salih Müslim'den ilk açıklama

"Kararı doğru bulmuyoruz"

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre Yılmaz, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Başbakan, PYD’nin 28 Şubat 2015 tarihinde MGK kararı ile terör örgütü olarak tanımlandığını söylüyor ama dört ay sonra Müslim Türkiye’ye geliyor. O zaman neden tutuklanmıyor? Burada bir tutarsızlığın olduğunu söyleyebiliriz. Biz Çekya’nın bu kararını doğru bulmuyoruz. Müslim’in iade edilmesi için her türlü uluslararası sözleşme olduğunu söyleyebiliriz, her ne kadar hükümet vaktiyle ikili seviyede bazı şeyleri tam yapmasa da. Türkiye terörle mücadele eden bir ülke ama Çekya ile ikili anlaşması yok, iade AB sözleşmesine göre talep ediliyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve bizlerin açıklamalarından sonra trafik hızlandı ve Müslim 11 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı’nın Kırmızı Bülteni’ne dahil edildi. Interpol konusunda da, PYD terör örgütü başı olduğu bilinmesine rağmen sonradan müracaat yapıldı. Vaktiyle yapılması gereken şeyler çok geç yapıldı.

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