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Mahkemeden Salih Müslim için iade talebi

Prag'da gözaltına alınan eski Müslim, dün çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı

28 Şubat 2018 20:01

Güvenpark saldırısına ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, Çekya'da yakalandıktan sonra serbest bırakılan eski PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim için iade talebinde bulundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Ara kararını veren mahkeme, davanın sanıklarından Müslim'in iadesi için, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına' karar vererek, duruşmayı 5 Haziran tarihine erteledi.

Prag'da gözaltına alınan eski Müslim, dün çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı.

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Salih Müslimgüvenparksaldırı

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