Salih Memecan: Sabah'tan kendi isteğimle ayrıldım, sansürlenmedim

Sabah gazetesi ile ünlü karikatürist Salih Memecan’ın yolları ayrıldı. T24’e konuşan Memecan, kendi isteğiyle Sabah gazetesinden ayrıldığını söylerken gazete yönetiminin karikatürlerini sansürlemediğini belirtti.

“8 aydır siyasi karikatür çizmiyordum, bu tamamen kendi tercihim” diyen Salih Memecan, yılbaşı itibariyle kadrodan ayrıldığını aktardı. Emekliliğini istediğini, gazete yönetiminin de bu talebini kabul ettiğini söyleyen Salih Memecan, yaklaşık 25 yıldır çizdiği Limon ve Zeytin’in gazetenin son sayfasında telif sistemiyle yayımlanmaya devam edeceğini açıkladı.

Memecan, T24’ün “2014’ten 2015’e geçerken çizdiğiniz ve yılın özetini içeren karikatürünüz ardından Sabah’ın birinci sayfasında yayımlanan karikatürlerinizi eski sıklıkta görmedik. Karikatürleriniz yönetim tarafından sansürlendi mi” sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:

“Ben daha sonra izne çıktım, ardından izni uzattım, o günden beri de çizmiyorum. Benim gönderip de onların yayımlamadığı bir karikatürüm olmadı. Karikatürler, ben göndermediğim için yayımlanmadı.”

Salih Memacan'ın 1 0cak 2015'te Sabah'ın birinci sayfasından yayımlanan karikatürü şöyleydi:

Memecan'ın böcek, yeni anayasa, Osmanlıca, ananas, gazetecilerin tutuklanması, yolsuzluklar, ayakkabı kutusu, 16 yaşındaki çocuğun tutuklanması gibi konularda AKP'ye eleştirel mesajlar da yönelten karikatüründen bazı bölümler şöyle:

Ampül göndermesi

Karikatürde AKP'nin sembolü olan bir ampül yer alıyor, ancak yanında eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la siyaset arenasında iz bırakan Anavatan Partisi'nin sembolü arı ile mesaj içeren bir not yer alıyor:

"Ne oldum demeyeceksin, tecrübe konuşuyor."

Gazetecilere baskı

Son dönemde gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınması nedeniyle ağır eleştiriler yöneltilen AKP hükümetine gönderme yapılan karikatürde, ağzı olmayan bir karakter "gazeteci" olarak figüre edilmiş.

Ayakkabı kutusu

Memecan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının simgesi olan ayakkabı kutusunu da es geçmemiş. Karikatürde, bir çocuk içinde para olduğunu düşünen ayakkabı kutusu hediyesine sevinirken, yanındaki karakter "Sevinme çok, içinde ayakkabı var" cevabını veriyor.

Gezi olayları mesajı

Salih Memecan'ın karikatüründe ağaç kesimini protesto ile başlayan Gezi olaylarına da mesaj var. Yılbaşı ağacının kesilerek sembolize edildiği karikatürde "Vicdansızlar bunu da kesmişler!" ifadeleri yer alıyor.

16 yaşındaki çoçuğun tutuklanması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretten 16 yaşındaki bir çocuğun tutuklanması da ironi ile ele alınıyor Memecan'ın sürpriz karikatüründe; bir polis, bir bebeği, hakaret suçundan tutukluyor.



"Evet, ben yandaşım, ben tarafım! "



Salih Memecan, eşi Nursuna Memecan'ın AKP milletvekili olduğu dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere şu yanıtı vermişti:

"Adamın teki çıkıyor, 'Karın AK Partili, ondan böylesin!' diyor. 21 yıldır Sabah’ın birinci sayfasında çiziyorum; görüşlerim belli. İnsaf, bari referans göstereceksen direkt beni göster. Evet, ben yandaşım, ben tarafım! Fikirlerimi çiziyorum, sen de yaz, sen de çiz. Ama beni suçlama! Kimseye müdanam, borcum yok. Nur bir daha ki dönem milletvekili olmasa ne olacak; kendi bile etkilenmez bundan. Bu tip yaftalamalar suni ve haksız. Ama bunları gerçekten takmıyorum artık."