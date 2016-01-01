T24 LogoT24 Logo
Gündem

Salih Memecan: Sabah'tan kendi isteğimle ayrıldım, sansürlenmedim

1 yıl önce AKP'ye eleştiriler de içeren yılbaşı karikatürüyle öne çıkan ünlü karikatürist Salih Memecan, 8 aydır kendi tercihiyle siyasi karikatür çizmediğini söyledi

01 Ocak 2016 18:09

Sabah gazetesi ile ünlü karikatürist Salih Memecan’ın yolları ayrıldı. T24’e konuşan Memecan, kendi isteğiyle Sabah gazetesinden ayrıldığını söylerken gazete yönetiminin karikatürlerini sansürlemediğini belirtti.

“8 aydır siyasi karikatür çizmiyordum, bu tamamen kendi tercihim” diyen Salih Memecan, yılbaşı itibariyle kadrodan ayrıldığını aktardı. Emekliliğini istediğini, gazete yönetiminin de bu talebini kabul ettiğini söyleyen Salih Memecan, yaklaşık 25 yıldır çizdiği Limon ve Zeytin’in gazetenin son sayfasında telif sistemiyle yayımlanmaya devam edeceğini açıkladı.  

Memecan, T24’ün “2014’ten 2015’e geçerken çizdiğiniz ve yılın özetini içeren karikatürünüz ardından Sabah’ın birinci sayfasında yayımlanan karikatürlerinizi eski sıklıkta görmedik. Karikatürleriniz yönetim tarafından sansürlendi mi” sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:

“Ben daha sonra izne çıktım, ardından izni uzattım, o günden beri de çizmiyorum. Benim gönderip de onların yayımlamadığı bir karikatürüm olmadı. Karikatürler, ben göndermediğim için yayımlanmadı.” 

Salih Memacan'ın 1 0cak 2015'te Sabah'ın birinci sayfasından yayımlanan karikatürü şöyleydi:

Memecan'ın böcek, yeni anayasa, Osmanlıca, ananas, gazetecilerin tutuklanması, yolsuzluklar, ayakkabı kutusu, 16 yaşındaki çocuğun tutuklanması gibi konularda AKP'ye eleştirel mesajlar da yönelten karikatüründen bazı bölümler şöyle:

 

Ampül göndermesi

 

Karikatürde AKP'nin sembolü olan bir ampül yer alıyor, ancak yanında eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la siyaset arenasında iz bırakan Anavatan Partisi'nin sembolü arı ile mesaj içeren bir not yer alıyor:

"Ne oldum demeyeceksin, tecrübe konuşuyor."

 

Gazetecilere baskı

 

Son dönemde gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınması nedeniyle ağır eleştiriler yöneltilen AKP hükümetine gönderme yapılan karikatürde, ağzı olmayan bir karakter "gazeteci" olarak figüre edilmiş.

 

Ayakkabı kutusu

 

Memecan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının simgesi olan ayakkabı kutusunu da es geçmemiş. Karikatürde, bir çocuk içinde para olduğunu düşünen ayakkabı kutusu hediyesine sevinirken, yanındaki karakter "Sevinme çok, içinde ayakkabı var" cevabını veriyor.

 

Gezi olayları mesajı

 

Salih Memecan'ın karikatüründe ağaç kesimini protesto ile başlayan Gezi olaylarına da mesaj var. Yılbaşı ağacının kesilerek sembolize edildiği karikatürde "Vicdansızlar bunu da kesmişler!" ifadeleri yer alıyor.

 

16 yaşındaki çoçuğun tutuklanması

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretten 16 yaşındaki bir çocuğun tutuklanması da ironi ile ele alınıyor Memecan'ın sürpriz karikatüründe; bir polis, bir bebeği, hakaret suçundan tutukluyor.


"Evet, ben yandaşım, ben tarafım! " 
 

Salih Memecan, eşi Nursuna Memecan'ın AKP milletvekili olduğu dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere şu yanıtı vermişti: 

"Adamın teki çıkıyor, 'Karın AK Partili, ondan böylesin!'  diyor. 21 yıldır Sabah’ın birinci sayfasında çiziyorum; görüşlerim belli. İnsaf, bari referans göstereceksen direkt beni göster. Evet, ben yandaşım, ben tarafım! Fikirlerimi çiziyorum, sen de yaz, sen de çiz. Ama beni suçlama! Kimseye müdanam, borcum yok. Nur bir daha ki dönem milletvekili olmasa ne olacak; kendi bile etkilenmez bundan. Bu tip yaftalamalar suni ve haksız. Ama bunları gerçekten takmıyorum artık." 

ETİKETLER

salih memecansabahkarikatüryılbaşısansürlendi miistifasiyasi karikatürlimon zeytin

İlgili Haberler

Salih Memecan'dan 2015'e radikal giriş; Sabah'ta eleştirel AKP çizimleri!

2014'ün özetlendiği karikatürde, ağzı olmayan bir karakter 'gazeteci' olarak yansıtıldı, ağaç kesimi ve çocukların tutuklanması eleştirildi, ayakkabı kutusuyla yolsuzluğa gönderme yapıldı

Salih Memecan'ın 'şaka'sı tartışma yarattı

Salih Memecan'ın 'Charlie Hebdo' adlı mizah dergisine düzenlenen saldırı ile ilgili yayımladığı karikatür tepki topladı

Sabah gazetesi ile karikatürist Salih Memecan’ın yolları ayrıldı

Karikatüristin gazetedeki odası boşaltıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24