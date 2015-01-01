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Salih Memecan'ın 'şaka'sı tartışma yarattı

Salih Memecan'ın 'Charlie Hebdo' adlı mizah dergisine düzenlenen saldırı ile ilgili yayımladığı karikatür tepki topladı

08 Ocak 2015 18:08

Sabah gazetesi çizeri Salih Memecan'ın, dün Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya gerçekleştirilen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı yorumladığı karikatürü tartışma yarattı.

Daha önce Berkin Elvan'ın ölümü ve Ermenek'teki maden kazasıyla ilgili çizdiği karikatürle tepki toplayan Memecan, yeni yılın ilk gününde Sabah gazetesinde yayımlanan 2014 yılının özetinde ise gazetecilere yapılan baskıya köşesinde yer vermişti. Ancak, Memecan'ın mizah dergisine yapılan saldırı ardından yayımladığı bu çizim eleştirilere neden oldu:

 

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