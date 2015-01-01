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Salih Memecan'dan 2015'e radikal giriş; Sabah'ta eleştirel AKP çizimleri!

2014'ün özetlendiği karikatürde, ağzı olmayan bir karakter 'gazeteci' olarak yansıtıldı, ağaç kesimi ve çocukların tutuklanması eleştirildi, ayakkabı kutusuyla yolsuzluğa gönderme yapıldı

01 Ocak 2015 13:52

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin ünlü karikatüristi Salih Memecan, yeni yıla şaşırtan bir karikatürle giriş yaptı. Memecan, Sabah'ın gelenekselleşmiş yeni yıl karikatüründe Gezi'den 17 Aralık'a, gazetecilere baskıdan 16 yaşındaki çocuğun tutuklanmasına kadar birçok konuda AKP'ye yönelik eleştiriler de içeren bir karikatür çizdi. 

Gazetenin birinci sayfasının yarısını kaplayan Memecan'ın 'Emojiler'i konuşturduğu karikatürünün tam görseli şöyle:

Memecan'ın böcek, yeni anayasa, Osmanlıca, ananas, gazetecilerin tutuklanması, yolsuzluklar, ayakkabı kutusu, 16 yaşındaki çocuğun tutuklanması gibi konularda AKP'ye eleştirel mesajlar yönelten karikatüründen bazı bölümler şöyle:

 

Ampül göndermesi

 

Karikatürde AKP'nin sembolü olan bir ampül yer alıyor, ancak yanında eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la siyaset arenasında iz bırakan Anavatan Partisi'nin sembolü arı ile mesaj içeren bir not yer alıyor:

"Ne oldum demeyeceksin, tecrübe konuşuyor."

 

Gazetecilere baskı

 

Son dönemde gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınması nedeniyle ağır eleştiriler yöneltilen AKP hükümetine gönderme yapılan karikatürde, ağzı olmayan bir karakter "gazeteci" olarak figüre edilmiş.

 

Ayakkabı kutusu

 

Memecan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının simgesi olan ayakkabı kutusunu da es geçmemiş. Karikatürde, bir çocuk içinde para olduğunu düşünen ayakkabı kutusu hediyesine sevinirken, yanındaki karakter "Sevinme çok, içinde ayakkabı var" cevabını veriyor.

 

Gezi olayları mesajı

 

Salih Memecan'ın karikatüründe ağaç kesimini protesto ile başlayan Gezi olaylarına da mesaj var. Yılbaşı ağacının kesilerek sembolize edildiği karikatürde "Vicdansızlar bunu da kesmişler!" ifadeleri yer alıyor.

 

16 yaşındaki çoçuğun tutuklanması

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretten 16 yaşındaki bir çocuğun tutuklanması da ironi ile ele alınıyor Memecan'ın sürpriz karikatüründe; bir polis, bir bebeği, hakaret suçundan tutukluyor.

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