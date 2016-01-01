T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah gazetesi ile karikatürist Salih Memecan’ın yolları ayrıldı

Karikatüristin gazetedeki odası boşaltıldı

01 Ocak 2016 13:34

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi ile gazetenin karikatüristi Salih Memecan, yollarını ayırdı.

Gezi eylemleri ve Soma faciası gibi olaylarla ilgili çizdiği karikatürlerde hükümeti kayıtsız şartsız desteklemekle suçlanan Salih Memecan, 2014'ü özetlediği ve 1 Ocak 2015'te yayınlanan karikatüründe ise Gezi'den 17 Aralık'a, gazetecilere baskıdan 16 yaşındaki çocuğun gözaltına alınmasına kadar birçok konuda AKP'ye yönelik eleştirilere imza attı.

Memecan'ın bu karikatürü Sabah'ta yayınlandı, ancak bu tarihten itibaren deneyimli karikatüristle gazete yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. 

Zaman gazetesinin üst düzey yönetimi ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti'ne alternatif bir meslek örgütü olan Medya Derneği'ni kuran ve başkanlığını üstlenen Salih Memecan,  AKP ile cemaatin yollarını ayırdığı dönemde net bir tavır sergilememiş ve bu yüzden de hükümet kanadından tepki çekmişti.

Ve geçtiğimiz günlerde gazete 26 yıldır bir yandan Sabah gazetesinin ön sayfasında yayınlanan Bizimcity karikatürlerini çizerken bir yandan da yine aynı gazetenin arka sayfasında günlük olarak yayınlanan Sizinkiler bant karikatürlerini çizen Salih Memecan'la yolları ayırma kararı aldı. Memecan'ın çizdiği son karikatürü 28 Aralık 2015 günü yayımlandı.  

Ünlü karikatüristin gazetenin 7. katındaki odası da boşaltıldı.

 

ETİKETLER

salih memecansabahkarikatüristkovulduakpeleştiricemaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24