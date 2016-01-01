Sabah gazetesi ile karikatürist Salih Memecan’ın yolları ayrıldı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi ile gazetenin karikatüristi Salih Memecan, yollarını ayırdı.

Gezi eylemleri ve Soma faciası gibi olaylarla ilgili çizdiği karikatürlerde hükümeti kayıtsız şartsız desteklemekle suçlanan Salih Memecan, 2014'ü özetlediği ve 1 Ocak 2015'te yayınlanan karikatüründe ise Gezi'den 17 Aralık'a, gazetecilere baskıdan 16 yaşındaki çocuğun gözaltına alınmasına kadar birçok konuda AKP'ye yönelik eleştirilere imza attı.

Memecan'ın bu karikatürü Sabah'ta yayınlandı, ancak bu tarihten itibaren deneyimli karikatüristle gazete yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

Zaman gazetesinin üst düzey yönetimi ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti'ne alternatif bir meslek örgütü olan Medya Derneği'ni kuran ve başkanlığını üstlenen Salih Memecan, AKP ile cemaatin yollarını ayırdığı dönemde net bir tavır sergilememiş ve bu yüzden de hükümet kanadından tepki çekmişti.

Ve geçtiğimiz günlerde gazete 26 yıldır bir yandan Sabah gazetesinin ön sayfasında yayınlanan Bizimcity karikatürlerini çizerken bir yandan da yine aynı gazetenin arka sayfasında günlük olarak yayınlanan Sizinkiler bant karikatürlerini çizen Salih Memecan'la yolları ayırma kararı aldı. Memecan'ın çizdiği son karikatürü 28 Aralık 2015 günü yayımlandı.

Ünlü karikatüristin gazetenin 7. katındaki odası da boşaltıldı.