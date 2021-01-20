Saldırıya uğrayan gazeteci Orhan Uğuroğlu: Adalet Bakanı 'mahkemeye itiraz edin' dedi; ettik, kabul edilmedi

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik saldırıyı düzenleyenlerin serbest bırakılmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le aralarındaki görüşmeyi yazdı.

Konuşmayı gazetesinde bugün yayınlanan köşesine taşıyan Uğuroğlu, saldırganların serbest bırakılmasının ardından Gül'e, "Çok üzgünüm 4 saldırgan serbest kaldı Sayın Bakanım" diye mesaj attığını ve Gül'ün 1 dakika sonra kendisini aradığını belirtti.

Uğuroğlu o konuşmayı şöyle aktardı:

Bakan Gül bir dakika sonra aradı ve 'Savcı ifadenizi aldı mı?' diye sordu. Almadığını belirterek şunlar söyledim:

-Sayın Bakanım, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na saldıranlar hâlâ yakalanmadı. Bu 4 saldırgan şimdi onlarla delil karartırlar. Ayrıca bu 3 olay açıkça 'Organize' bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor…

Adalet Bakanı Gül dedi ki;

-'Avukatınız 'Organize suç' olduğunu ve 'delil karartılması' ihtimali bulunduğunu vurgulayan bir dilekçe ile cumhuriyet savcısının kararına itiraz etsin.'

Avukatım Şahin Mengü'nün yardımcısı Av. Semih Ecer bir saat sonra bu başvuruyu yaptı ama savcı kararını değiştirmedi.

Ben de bu savcıyı dün "Hakimler ve Savcılar Kurulu"na (HSK) 19 Ocak 2021 tarih ve 5540 sayılı resmi yazı ile şikayet ettim…

Yazısında, AKP ve MHP'nin ilk kez ters düştüğünü öne süren Uğuroğlu, "AK Parti kanadının sorumluların cezalandırılmasını istediğini ama MHP'nin buna karşı çıkarak yargıya siyasi baskı yaptığını" öne sürdü.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ parti heyeti ile birlikte Yeniçağ gazetesini ziyaret ederek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmiş, Orhan Uğuroğlu da 13 Ocak'ta bu eleştirileri köşesine taşımıştı.

2 gün sonra, 15 Ocak Cuma günü önce Özdağ evinin önünde 5 kişinin silahlı sopalı saldırısına uğramış, hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç saat sonra da Yeniçağ yazarı Uğuroğlu 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.

Uğuroğlu ifadesinde saldırganların, "MHP'den geliyoruz. MHP'yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar" dediğini söylemişti.

Uğuroğlu'na saldıranlar serbest bırakılmış, Özdağ'a saldıran 5 kişiden 2'si yakalanarak tutuklanmıştı.