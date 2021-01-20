T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saldırıya uğrayan gazeteci Orhan Uğuroğlu: Adalet Bakanı 'mahkemeye itiraz edin' dedi; ettik, kabul edilmedi

20 Ocak 2021 13:56

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu geçen hafta kendisine saldırı düzenleyenlerin serbest bırakılmasına üzülerek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e mesaj attığını, Gül'ün de 'mahkemeye itiraz edin' diye yanıt verdiğini söyledi. Avukatlarının Gül'ün dediği şekilde itiraz yaptığını ama kabul edilmediğini belirten Uğuroğlu, yetkili savcıyı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikâyet ettiğini ifade etti.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik saldırıyı düzenleyenlerin serbest bırakılmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le aralarındaki görüşmeyi yazdı.

Konuşmayı gazetesinde bugün yayınlanan köşesine taşıyan Uğuroğlu, saldırganların serbest bırakılmasının ardından Gül'e, "Çok üzgünüm 4 saldırgan serbest kaldı Sayın Bakanım" diye mesaj attığını ve Gül'ün 1 dakika sonra kendisini aradığını belirtti.

Uğuroğlu o konuşmayı şöyle aktardı: 

Bakan Gül bir dakika sonra aradı ve 'Savcı ifadenizi aldı mı?' diye sordu. Almadığını belirterek şunlar söyledim:
-Sayın Bakanım, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na saldıranlar hâlâ yakalanmadı. Bu 4 saldırgan şimdi onlarla delil karartırlar. Ayrıca bu 3 olay açıkça 'Organize' bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor…
Adalet Bakanı Gül dedi ki;
-'Avukatınız 'Organize suç' olduğunu ve 'delil karartılması' ihtimali bulunduğunu vurgulayan bir dilekçe ile cumhuriyet savcısının kararına itiraz etsin.'
Avukatım Şahin Mengü'nün yardımcısı Av. Semih Ecer bir saat sonra bu başvuruyu yaptı ama savcı kararını değiştirmedi.
Ben de bu savcıyı dün "Hakimler ve Savcılar Kurulu"na (HSK) 19 Ocak 2021 tarih ve 5540 sayılı resmi yazı ile şikayet ettim…

Yazısında, AKP ve MHP'nin ilk kez ters düştüğünü öne süren Uğuroğlu, "AK Parti kanadının sorumluların cezalandırılmasını istediğini ama MHP'nin buna karşı çıkarak yargıya siyasi baskı yaptığını" öne sürdü.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ parti heyeti ile birlikte Yeniçağ gazetesini ziyaret ederek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmiş, Orhan Uğuroğlu da 13 Ocak'ta bu eleştirileri köşesine taşımıştı.

2 gün sonra, 15 Ocak Cuma günü önce Özdağ evinin önünde 5 kişinin silahlı sopalı saldırısına uğramış, hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç saat sonra da Yeniçağ yazarı Uğuroğlu 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.

Uğuroğlu ifadesinde saldırganların, "MHP'den geliyoruz. MHP'yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar" dediğini söylemişti. 

Uğuroğlu'na saldıranlar serbest bırakılmış, Özdağ'a saldıran 5 kişiden 2'si yakalanarak tutuklanmıştı.

ETİKETLER

orhan uğurluoğluadalet bakanıorhan uğurluoğlu saldırıyeniçağbahçelimhpselçuk özdağ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24