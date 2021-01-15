Gelecek Partisi'nden Erdoğan ve Bahçeli'ye açıklama çağrısı: Saldırıyı kınamalarını ve saldırganları yakalamalarını bekliyoruz

Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na düzenlenen saldırılara tepki gösterirken, yapılan açıklamada "Bu saldırı göstermiştir ki siyaset alanı kaba güç ile daraltılmak istenmekte ve siyasetçiler doğrudan saldırılar ile tehdit edilmektedir" denildi. "Türkiye, iktidarın bir ortağının mafya olduğu ülke değildir" ifadesi kullanılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuya ilişkin açıklama yapmasının beklendiği vurgulandı.

Gelecek Partisi'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1. Türkiye'yi 1990'lı yılların faili meçhullerle anılan karanlık iklimine götürmek isteyenler bugün Ankara'da üç dönem milletvekilliği yapmış ve partimizin Genel Başkan Yardımcısı Sn. Selçuk Özdağ ve gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na saldırarak bize gözdağı vermeye çalışmışlardır. Bu saldırı göstermiştir ki siyaset alanı kaba güç ile daraltılmak istenmekte ve siyasetçiler doğrudan saldırılar ile tehdit edilmektedir.

2. Gelecek Partisi sivil siyasetin savunucusudur, her türlü vesayetin ve antidemokratik davranışların karşısındadır. Avrupa Birliği yolunda reform yapmak istediğini sürekli iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Hükümetine çağrımız şudur; siyasetçilere ve basın mensuplarına saldıran failleri ve onlara talimat verenleri bulun ve adalete teslim edin. Türkiye, iktidarın bir ortağının mafya olduğu ülke değildir, böyle olmasına da asla izin vermeyeceğiz.

3. Siyasi Parti yöneticilerinin bu saldırılar karşısında gösterdikleri dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Gerek telefonla arayarak gerekse sosyal medya üzerinden saldırıyı kınayan tüm duyarlı siyasetçilere ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da açıklama yapmasını, saldırıyı kınamalarını ve saldırganları yakalamalarını bekliyoruz.

Bu saldırı karşısında sessiz kalan her siyasi yetkilinin zımnen bu saldırıya destek verdiğini ve ileride olabilecek siyasi terör saldırılarını da teşvik edici bir rol üstlendiklerinin bilinmesini isteriz.

4. Gelecek Partisi, Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik ve siyasi krizden çıkması için çalışmaktadır. Dünyaya açık, serbest piyasa ekonomisi içinde kalkınan, vatandaşlarına yüksek gelirle ve insan onuru ile yaşayacakları bir gelecek inşa etmek için dün olduğu gibi yarın da mücadele edecektir. Kamu güvenliğinin sağlanması, ifade özgürlüğü ve siyaset yapma serbestiyeti soluduğumuz hava kadar elzemdir, bunların temini de iktidarın sorumluluğudur.

5. Milletimizin yoğun ilgisine mazhar olan partimizin genel başkan yardımcısı ve gazetecilerin saldırıya uğramasını haber bile yapamayan medyanın durumunu ise milletimizin derin vicdanına havale ediyoruz. Demokrasi bir iklimdir, özgür ifade ve iktidar olmak için siyaset yapmak bunun vazgeçilmez şartıdır. Görüyoruz ki bu iklimi zehirlemek ve bizleri nefes alamaz hale getirmek isteyen karanlık odaklar var. Demokrasi ikliminin zehirlenmesine milletimizin desteği, parti yöneticilerimiz ve teşkilatlarımızın cesur ve kararlı duruşları ile asla izin vermeyeceğiz.

6. Gelecek Partisi 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un ateş çemberinden geçmiş cesur insanların kurduğu bir partidir. Bu tür saldırılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz."