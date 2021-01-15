Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı

Yeniçağ Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı gerçekleştirildi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Orhan Uğuroğlu arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtildi. Şu anda emniyette ifade veren Uğuroğlu'nun sağlık durumu iyi.

Uğuroğlu, “AKP'nin utanç tablosu: Bebek mamasına kilit” başlıklı yazısında, “Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı ve yaşamın acımasız zorlukları kuşku yok ki aileleri olumsuz etkiliyor ama en çok da anne ve babaları üzüyordur. Çarşı- pazar fiyatları Yeniçağ web sayfasında her gün "zamlı fiyatlarla" yer alıyor, gazetemizin manşetleri de ekonominin acımasız yüzünü ortaya çıkarıyor. Bir haber dikkatimi çekti ki içim acıdı, yüreğim yandı, zihnim allak bullak oldu. Marketler kilosu 200 liraya yükselen bebek mamaları çalınmasın diye kilitli, alarmlı kutulara kotmuşlar. Bir anne düşünün bebeğine mama alacak parası yok. Ve anlaşılan o ki mamalar marketlerden çalınıyor. Marketler de bebek mamaları çalınmasın diye alarmlı kutulara koyuyorlar. Yüz kızartıcı bir durum bu… Hem AKP iktidarı için hem de ekonomiyi yöneten kadrolar için bundan daha büyük yüz kızartıcı bir örnek olamaz. Bebek mamasına alarm takılıyorsa ki takılıyor, kocaman bir yuh olsun.” ifadesini kullanmıştı.

Selçuk Özdağ da saldırıya uğradı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da bugün evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı.

TIKLAYIN | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!

TGC kınama mesajı yayımladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Yeniçağ gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Üyemiz Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’na Ankara’da kimliği belirsiz bir grubun sopalarıyla saldırdığını, tedavisinin sürdüğünü haber aldık. Bu saldırıyı azmettirenleri ve yapanları kınıyoruz.

Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü benimsemekte zorlanan siyasilerin gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermeleri bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak üyemiz Orhan Uğuroğlu’na en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyor, ailesine ve Yeniçağ Gazetesi çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Sorumluların en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.”