Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldıran kişinin MHP'li belediyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı!

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Cuma günü evinin önünde saldırıya uğramıştı, saldırganlardan O.K.Y’nin MHP’li Etimesgut belediyesinde güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu 15 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde evinin önünde 3 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası yakalanan ve gözaltına alınan 4 kişi daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre; Uğuroğlu’na saldıranların ifadesine ulaşıldı. 1993 doğumlu O.K.Y polise verdiği ifadede Etimesgut Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.



O.K.Y iş adresi olarak da Etimesgut Belediyesi’nin adresini verdi. Bilindiği üzere Etimesgut Belediye Başkanlığını 2019 yılında MHP’li Enver Demirel kazandı. Diğer saldırganlardan D.K ise ikamet adresi olarak yine Etimesgut’u gösterdi.

Saldırganlardan biri, saldırıya uğrayan Orhan Uğuroğlu'ndan şikâyetçi oldu!

Diğer saldırgan A.A’ ise polise verdiği ifadede Orhan Uğuroğlu’ndan şikâyetçi ve davacı olduğunu söyledi. A.A "Uğuroğlu bize hakaret etti, davacı ve şikayetçiyim" dedi.

TIKLAYIN: Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde saldırı

TIKLAYIN: Gelecek Partisi'nden Erdoğan ve Bahçeli'ye açıklama çağrısı: Saldırıyı kınamalarını ve saldırganları yakalamalarını bekliyoruz

TIKLAYIN: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!

TIKLAYIN: Davutoğlu'dan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması: Siyasi terördür; Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık ve net açıklama bekliyoruz