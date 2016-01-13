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Saldırıdan 1 hafta önce parmak izi veren canlı bombanın görüntüleri yayınlandı

Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

13 Ocak 2016 23:57

Türkiye'nin en önemli turistik mekanlarından biri olan İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen ve 10 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırının fili canlı bombaya dair görüntüler yayınlandı.

IŞİD canlı bombanın kimliği saldırıdan birkaç saat sonra açıklanmıştı. 1988 doğumlu terörist hakkında resmi kaynaklar hiçbir bilginin bulunmadığını ve terör şüphelileri listesinde de bulunmadığını açıklanmıştı ancak canlı bombanın 5 Ocak'ta 4 kişiyle birlikte geldiği İstanbul Zeytinburnu'nda sığınmacı olarak kayıt yaptırdığı ortaya çıktı. 

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki İlçe Göç İdaresi'ne sığınmacı olarak kayıt işlemi için gelen canlı bomba, parmak izini verdi ve ikametini bildirdi. İşlemini tamamladıktan sonra da ayrıldı. IŞİD'li canlı bombanın Zeytinburnu İlçe Emniyeti'ndeki görüntüleri Kanal D Ana Haber tarafından ekranlara getirildi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, patlamayı gerçekleştiren canlı bombanın arananlar listesinde olmadığını söylemiş, canlı bombanın geçen hafta Göç İdaresi’ne bazı işlemler için parmak izi verdiğini de doğrulamış ve parmak izinin kaybolduğunu açıklamıştı.

 

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