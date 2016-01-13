Sultanahmet Meydanı'ndaki saldırı sonrası çok sayıda rezervasyon iptal edildi

İstanbul Sultanahmet'te meydana gelen canlı bomba saldırısı sonrasında ülkemizin en önemli kültür, doğa ve inanç turizmi merkezlerinden Kapadokya'da yoğun biçimde rezervasyon iptallerinin başladığı belirtildi.



DHA'da yer alan habere göre; Suriye sınırında ve Güneydoğu'da yaşanan terör eylemleri nedeniyle Türkiye'nin en önemli kültür, doğa ve manzara turizmi merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi'ne gelen turist sayısında 2015 yılında bir önceki yıla göre düşüş yaşanmıştı. Son olarak dün İstanbul Sultanahmet'te meydana gelen canlı bomba saldırısında 10 kişinin ölümü, 2'si ağır 15 kişi yaralanmasıyla Kapadokya Bölgesi'ne gelmek üzere rezervasyon yapan yabancı ziyaretçilerde yoğun biçimde iptaller geldi.

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya'nın İstanbul'la bağlantılı ağırlıklı olarak kültür turizminin olduğu bir bölge olduğunu belirterek; 'Meslektaşlarım olan turizmcilerle konuştum, kendi tesislerimizde de yoğun olarak iptaller alıyoruz. Ocak ayı Kapadokya'nın zayıf olduğu dönemlerden birisidir. Fakat ileriye dönük rezervasyonlar içerisinde Mart, Nisan ayına yönelik hatta Ağustos ayında olan rezervasyonlardan bile iptaller aldık. Şimdi münferit iptaller alıyoruz ama ilerleyen günlerde grup iptallerinin çok yoğun olarak başlayacağına inanıyoruz' dedi.

Çok fazla olayın üst üste gelmesi nedeniyle kısa vadede turizmde iyileşme olacağını düşünmediğini kaydeden Dinler; 'Rusya krizi Antalya'yı çok zor duruma soktu, kültür turizmi noktaları olan İstanbul, Kapadokya, Pamukkale nispeten daha rahattık. Fakat şimdi patlamanın İstanbul'un kalbinde, turistlerin en fazla rağbet ettiği yerlerden birinde olması bizi çok zor duruma sokacak ve şu an itibariyle ben 2016'yı kayıp yıl olarak görüyorum. Almanya, 2015 yılı itibariyle ülkemize en fazla turist gönderen ülke konumundadır. Resmi açıklama gelmedi ama ölenlerin çoğunu Alman turistlerin olduğunu duydum. Onlara rahmet diliyorum. Maalesef, Almanya ülkenin geneline gitmeyin diye açıklama yaptı. Alman pazarı da kayıptır. Çok zor toparlanır. Bunun etkilerini, ne olacağını en erken Mart ayındaki Berlin'deki fuarda görebiliriz' şeklinde konuştu.

25 yıldır Nevşehir'in Göreme beldesinde turistik işletme sahipliği yapan İsmail Öztürk ise; 'Son İstanbul'un Sultanahmet semtindeki bomba olayı sonrasında bölgeye gelen turist sayısında azalma olacaktır. Geçen yılın aynı döneminde göre zaten turist sayısında yüzde 40 dolayında azalma vardı. Operasyon grupları 20 Ocak itibariyle başlıyordu. Bunların çoğunluğu da Alman'dı. Saldırı sonrasında ciddi azalma olabilir. Bu yıl turizm açısından iyi olmayacağını düşünüyorum. Son saldırı da zarar verir' dedi.

Kayseri'den bölgeye gelen bir ziyaretçide; 'Daha önce geldiğim zamanlarda yaz-kış çok turist oluyordu. Ama şimdi göremiyorum. Bu terör olaylarının etkisinden diye düşünüyorum. Bu terör olayları beni üzüyor. Artık terörün bitmesini, barışın gelmesini, insanların mutlu yaşamasını istiyorum' dedi.