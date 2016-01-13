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Sultanahmet Meydanı 12 saatin ardından açıldı

Meydanda gerçekleşen canlı bomba saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

13 Ocak 2016 01:33

Sabah 10:20 sıralarında gerçekleşen canlı bomba saldırısında resmi rakamlara göre en az 10 kişinin öldüğü ve 15 kişi yaralandıği Sultanahmet Meydanı tamamlanan çalışmaların ardından 22.30'da yaya trafiğine açıldı.

DHA'nın haberine göre, canlı bomba saldırısının ardından kapatılan Sultanahmet Meydanı 12 saat sonra yeniden açıldı. Sabah saat 10.20 sıralarında gerçekleşen patlamanın ardından emniyet şeridi ve bariyerlerle kapatılan bölgede, gün boyu delil arama ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları devam etti. Polisin yaptığı çalışmanın tamamlanmasının ardından, akşam saatlerinde de meydanda temizlik çalışması yapıldı.Tüm çalışmaların ardından, Sultanahmet Meydanı'nda patlamanın olduğu bölge saat 22.30 sıralarında yeniden yaya trafiğine açıldı.   

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