Davutoğlu: Sultanahmet saldırısının DEAŞ bağlantısı kesinleşti, arkasındaki güçler araştırılıyor

İstanbul'un en önemli turistik noktalarından biri olan Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Saldırganın DEAŞ bağlantısı tespit edildi. Hedefimiz, haince Türkiye’ye saldıran terör örgütü konusunda gereken adımları atmak. Gerçek aktörlerin ortaya çıkarılması için yoğun bir çaba içindeyiz. Birileri bu taşeron örgütü kullanmak istiyorsa, çalışma yapan kim varsa, hepsine dönük olarak da tedbir alma kararlılığımız açıktır" dedi.

İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen güvenlik toplantısı sonrasında açıklama yapan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Terör olgusu artık ülkelerden ve şehirlerden bağımsız olarak dünyanın her yerinde bütün insanlığı tehdit eden bir olgudur. Dolayısıyla bu münferiden İstanbul'da ve Türkiye'de değil, bütün önemli baş şehirlerde, bütün önemli şehirlerde, bütün ülkeleri kaygılandıran, alarm halinde tutan bir husustur. Paris'te, Londra'da, New York'ta, Madrid'de yaşadığımız terör eylemleri, açık şekilde bunun bütün insanlığı ilgilendiren ciddi bir meydan okuma olduğunu hepimize gösteriyor.

Maalesef 10 yabancı uyruklu misafirimizi kaybettik, 15 yaralımız vardı. 6 hastamız şu anda hastanelerimizde, diğer hastalar taburcu edildi. 6 hastayla ilgili itinayla bütün çalışmalar yürütülüyor.

"DEAŞ bir piyon, bir ara örgüt, bir taşeron"

Saldırganın kimliği tespit edildi, sizlerle de paylaşıldı. Bugün bu çerçevede 4 ayrı gözaltı daha oldu saldırganın kimliğinin tespiti sonrasında. Biraz önce de saldırganın Türkiye'ye giriş yolu, bütün kontakları, arka plandaki ilişkileri konusunda aldığım bilgiler, bu meselenin görünür yüzünün dışında bazı önemli unsurlar ve perde arkası etkin aktörler olabileceği kanaatimizi pekiştirdi.

(Sultanahmet'teki terör saldırısı) Evet, saldırganın DEAŞ bağlantısı tespit edildi. Ancak artık DEAŞ öyle bir örgüt ki bir piyon ve bazen de kamufle edilebilecek bazı eylemlerin rahatlıkla kullanılmasını sağlayan bir ara örgüt, bir taşeron." dedi. Bu terör örgütünü (DAEŞ) kullanan arkadaki gerçek aktörler kimlerse onların ortaya çıkarılması için de yoğun bir çaba içindeyiz. Bu bir taşeron örgüt ama o taşeron örgütü eğer birileri kullanmak istiyorsa ki bunun emarelerini çok gördük, sadece bu taşeron örgütü değil, bu taşeron örgütü kullanma hevesine ve amacına dönük çalışma yapan kim varsa hepsine dönük olarak da gerekli her türlü tedbiri alma konusunda Türkiye'nin kararlılığı açıktır. Bu yönde de tedbirlerimizi alacağız.

"Türkiye güvenlidir, İstanbul güvenlidir"

İstanbulumuzun güven ve huzur şehri olması yönünde atılacak adımları, bütün güvenlik birimlerimizle tartıştık. Sadece terör tehdidi karşısında değil, sadece bu tür saldırılar karşısında değil, aynı zamanda özellikle de uyuşturucuya karşı mücadelede, asayişte, kaçakçılık ve organize suçlar konusunda da İstanbul'u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri kılmak hepimizin görevi.

(Sultanahmet'teki terör saldırısı) Almanya İçişleri Bakanı Maiziere'nin de vurguladığı gibi, biz bütün Alman dostlarımızı, Avrupalı dostlarımızı, bütün insanlığı, insanlık tarihinin birikiminin özeti, hülasası olan İstanbul'a gelmeye davet ediyoruz. Alman İçişleri Bakanı'na bu açıklamaları dolayısıyla teşekkür ettim. Türkiye güvenlidir, İstanbul güvenlidir, inşallah önümüzdeki aylarda ve yıllarda da milyonlarca milyarlarca misafiri burada ağırlamaya devam edeceğiz.

"Suriye rejimi DEAŞ'ı destekliyor"

Türkiye'nin havadan yapacağı operasyonlar konusunda birtakım ülkeler, engelleyici tutum içindeler. Ya kendileri DAEŞ'i yok etsinler ya bıraksınlar biz yok edelim ama kimse 'DAEŞ'e karşı mücadele ediyorum' görüntüsü adı altında, oradaki sivil halkı ve muhalefeti cezalandırarak DAEŞ'e alan açmayı düşünmesin. Bir istihbari bilgiyi burada paylaşmak isterim. Onun için bütün bağlantılar çıkarılacak. Dün bize ulaşan bilgiyle, bazı DAEŞ unsurları, rejimin destekleriyle, biliyorsunuz son günlerde Suriye sınırına yakın bölgede Suriye ılımlı muhalefetinin DAEŞ'e karşı bir operasyonu başladı, bir çalışması ve bazı bölgeler DAEŞ'ten kurtarıldı. Onun üzerine rejim, Şam'a yakın daha güney bölgedeki DAEŞ unsurlarıyla anlaşarak, rejimin otobüsleriyle bazı DAEŞ unsurları Suriye'nin kuzeyine doğru sevk edildi. Bugün Suriye'de çok kirli iş birliklerini görüyoruz."