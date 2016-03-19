Saldırı sonrasında “Canlı bombayım” diye bağırdı, gözaltına alındı

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde yaşanan canlı bomba saldırısı sonrası incelemeler sürerken, cep telefonu ile konuştuğu sırada bir şahsın bağırarak, "2. canlı bomba benim" demesi paniğe neden oldu. Şahsın telefon konuşmalarını duyan çevredeki esnaf, vakit kaybetmeden durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahsı durdurarak üzerinde ve el çantasında arama yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan arama sonrasında şahısta herhangi bir bulguya rastlanılmazken, şahıs ailevi sorunları olduğunu ileri sürdü. Çevredeki vatandaşlar ise şahsa tepki gösterdi. İncelemelerin ardından şahıs polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şahsın konuşmalarını duyan esnaf, "2. canlı bomba benim, kendimi patlayacağım. Bende bu tarafa gelerek polise haber verdim, 'biri telefonla canlı bombayım' diyor dedim" dedi.

İstiklal Caddesi üzerinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen canlı bomba saldırısında 1'i canlı bomba olmak üzere 5 kişi öldü. 36 kişi de yaralandı.