T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saldırı sonrasında “Canlı bombayım” diye bağırdı, gözaltına alındı

Telefonda konuşurken canlı bomba olduğunu söyleyen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

19 Mart 2016 18:16

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde yaşanan canlı bomba saldırısı sonrası incelemeler sürerken, cep telefonu ile konuştuğu sırada bir şahsın bağırarak, "2. canlı bomba benim" demesi paniğe neden oldu. Şahsın telefon konuşmalarını duyan çevredeki esnaf, vakit kaybetmeden durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahsı durdurarak üzerinde ve el çantasında arama yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan arama sonrasında şahısta herhangi bir bulguya rastlanılmazken, şahıs ailevi sorunları olduğunu ileri sürdü. Çevredeki vatandaşlar ise şahsa tepki gösterdi. İncelemelerin ardından şahıs polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şahsın konuşmalarını duyan esnaf, "2. canlı bomba benim, kendimi patlayacağım. Bende bu tarafa gelerek polise haber verdim, 'biri telefonla canlı bombayım' diyor dedim" dedi.

İstiklal Caddesi üzerinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen canlı bomba saldırısında 1'i canlı bomba olmak üzere 5 kişi öldü. 36 kişi de yaralandı. 

 

ETİKETLER

taksimbeyoğluistiklal caddesicanlı bombaterör saldırısıpolisgözaltı

İlgili Haberler

İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı; 5 kişi öldü, 8'i ağır 19 yaralı var!

Saldırıyı IŞİD üyesi S.Y. ya da M.Ö.'den birinin gerçekleştirdiği iddia ediliyor

Dünya İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı böyle gördü

Patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi de yaralandı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya yayın yasağı getirildi!

Saldırıda biri canlı bomba olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 36 kişi yaralandı

İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısı kamerada

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 5 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı

Reuters'a konuşan yetkili: İstiklal saldırısında ilk bulgular PKK'yı işaret ediyor

İsmi açıklanmayan Türk yetkili, "terör örgütünün Newroz kutlamaları sırasında ciddi saldırılar planladığına dair duyum aldıklarını" da ifade etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24