'Sakine örgütün çekirdek kadrosunda olan tek kadındı'

Fransa'nın başkenti Paris'te Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'le birlikte öldürülen PKK'nin kurucularından Sakine Cansız'ı 20 yıldır tanıyan Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, olayı "Örgüt içi infaz" olarak değerlendirenlere "Sakine adı gibi çok sakin bir kadındı. Bırakın PKK içinden birinin Sakine'yi vurmasını, örgüte kötülük yapmak için 'Bunlardan birini öldüreyim' diyen birinin bile aklına en son Sakine gelirdi" cevabını verdi.

Bianet'ten Ekin Karaca'ya konuşan Aykol, yaptığı değerlendirmede, gazeteci olarak 25 yıldır Kürt sorunuyla ilgilendiğini ve Sakine Cansız'ı da gazeteci olarak tanıdığını, Avrupa'da çok kez karşılaştığını, Kandil'de de röportaj yaptığını söyledi.

Cansız'ın örgütün ilk beşinde yer aldığını, çekirdek kadroda olduğunu ve bu kadro içindeki tek kadın olduğunu belirten Aykol şöyle devam etti:

"Kendisi 1957 Elazığ doğumlu. İlk olarak 1971'de gözaltına alındı. 1980 darbesinde Diyarbakır Cezaevi'nde uzun süre kaldı ve ağır işkenceler gördü. Sakine orada en çok işkence görenlerden biri olmasına rağmen daha sonra bunları hiç konuşmadı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Bekaa Vadisi'nde düzenlenen 'Zindan Konferansı'na katılmıştı. O dönem pek çok PKK'li Özal'ın affıyla serbest kalmıştı. Onlar Bekaa'ya çağrıldı ve Öcalan'ın katılımıyla 'Zindan Konferansı' yapıldı.

Uzun yıllar dağlarda kaldı. Sık sık Avrupa'ya gidip geldi. PKK'nin ilk beşinden biriydi, örgüt içi infaz olamaz"

Aykol'a medya organlarında yer alan "Örgütten ihraç edildi" yönündeki haberleri hatırlatıyoruz. Aykol, bu iddiaları şu ifadelerle yalanlıyor:

"PKK'de bürokratik yapılanma olmaması için insanlar Avrupa'da sorumlu düzeyinde çalışırlar, sonra dağlara giderler, tekrar dönerler. Ayrıca örgütte özeleştiri mekanizması çok güçlüdür. Herhangi bir toplantıya katılsanız, 'Bölündüler, birbirlerini vuracaklar' şeklinde algılayabilirsiniz."

Hükümetten yapılan ilk açıklamada Hüseyin Çelik'in "örgüt içi infaz" demesinin kendisini hem şaşırttığını hem kızdırdığını söyleyen Aykol, böyle bir ihtimalin olamayacağı görüşünde.

"Sakine adı gibi çok sakin bir kadın. Çok güleryüzlü, herkesle çalışabilen ama ilkelerini hep korumuş bir insan. Bırakın PKK içinden birinin Sakine'yi vurmaya çalışmasını, PKK'ye düşmanlık yapmak isteyecek birinin bile aklına en son Sakine'yi öldürmek gelir."