T24 LogoT24 Logo
Çevre

Sakarya'da debinin üzerinde su çekiliyor, firmalar ruhsat sahasının dışına çıkıyor

Sakarya'da su fabrikalarına yönelik 3 ay süren denetim sona erdi

07 Şubat 2015 15:57

Türkiye’nin içtiği suların büyük bir bölümünün kaynağını oluşturan Sakarya’da, valilik talimatıyla oluşturan ekipler su fabrikalarına yönelik su alma noktalarına 3 ay süren denetim yaptı. Denetimlerde il genelinde 158 su kaynağı belirlenirken, bazı firmaların bu kaynaklardan ruhsat sahası dışında ve kiralama yapmadan su aldıkları, bazılarının da kiralamadaki debinin çok üzerinde su çektikleri ortaya çıktı. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, bu şirketlerin kayıt dışı su alımıyla elde ettikleri gelirlerin de hesaplanacağını ve tahsili yoluna gidileceğini söyledi.

DHA’da yer alan habere göre, Sapanca Gölü’nde geçen yıl su düzeyinin son yılların alt miktarına inmesi, gölü besleyen kaynaklar üzerinde kurulu tesislerin de kaçak veya kira sözleşmesinin üzerinde su çektiği iddialarının artması üzerine Sakarya Valiliği kaynaklarla ilgili tespit yaptırdı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli personellerden oluşturulan 4’er kişilik Kaçak Su Denetleme ekipleri yaklaşık 3 ay dağ bayır gezerek tespit yaptı.

Denetimlerde Sakarya İl Özel İdaresi tarafından ruhsatlandırılan veya kiralanan, halen üretim yapan 8’i doğal mineralli su, 10’u doğal kaynak su, 3’ü de hem doğal kaynak su ruhsatı hem de doğal mineralli su ruhsatı bulunan 21 su fabrikası ile Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından üretim izni verilen 3 su fabrikası olmak üzere 24 su fabrikası incelendi.

 

Su haritası çıkarıldı
 

Denetimlerde 24 su fabrikasının 104 doğal mineralli, 49 da doğal kaynak suyu kaynağından su aldığını, 5 su kaynağından ise kiralama yapmadan tapulu araziden su çektikleri belirlendi. Denetimlerde su fabrikalarının ruhsata bağlı su alma noktaları, koordinatları kaynak debisi ve fabrikaya giriş debileri ayrı ayrı tespit edilerek Sakarya’da su dolum tesislerinin bulunduğu alanlardaki ’Doğal Kaynak Suyu’ ve ’Doğal Mineralli Su’ kaynaklarının tamamının tespitinin yapılarak koordinat ve mevkilerini de içeren su haritası çıkarıldı.

 

Vali Coş: Tahsil edilecek

 

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, oluşturulan özel ekiplerle yapılan çalışmalarla, Sakarya’daki su fabrikalarına verilen izinli debi miktarları ile fabrikalarda işlenen toplam debi miktarlarının karşılaştırılmasından, su firmalarının kullanım hakkı dışında ne kadar izinsiz su kullandıklarının tespit edildiğini söyledi. Vali Coş şöyle dedi:

"Böylelikle su fabrikalarının ruhsat sahası dışında su alıp almadıklarının yanı sıra fazla su alarak kayıt dışı gelir gelirler araştırılarak devletin kaybının önlenmesini amaçlıyoruz. Tapulu veya kiralık arazilerde tahsis yapılmadan kaynak suyu kullanan firmalar ile kullanım hakkı dışında su kullanan veya kaçak çalışma yapan firmalar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara gerekli talimatlar verilmiştir."

 

 

ETİKETLER

sakaryasu fabrikalarıdebisapanca gölüvaliAvni Coşdenetim

İlgili Haberler

Su kayağı yapan sporcular artık Sapanca Gölü’nü kullanamıyor

Sapanca Gölü’nü besleyen 14 derenin 10’u kurudu. Diğer 4 deredeki su miktarı da çok azaldı

Sapanca Gölü'nde kara göründü!

Sakarya su kanalizasyon İdaresi’nin dün yaptırdığı ölçümlere göre, normalde 32.18 olması gereken göldeki su işletme kodu, 29.64’e kadar düştü

Sapanca'da su fabrikalarının üretimi kuraklık nedeniyle durdu

Sapanca Gölü'nü besleyen dereler üzerinde bulunan 17 su fabrikasından 5’inin kuraklık nedeniyle üretimi durdurduğu açıklandı

'Sapanca Gölü kendini yenileyemiyor, sonun başlangıcına az kaldı!'

TEMA Vakfı, her yıl düzenlediği Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl Sapanca Gölü’nde bir etkinlik düzenledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24