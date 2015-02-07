Sakarya'da debinin üzerinde su çekiliyor, firmalar ruhsat sahasının dışına çıkıyor

Türkiye’nin içtiği suların büyük bir bölümünün kaynağını oluşturan Sakarya’da, valilik talimatıyla oluşturan ekipler su fabrikalarına yönelik su alma noktalarına 3 ay süren denetim yaptı. Denetimlerde il genelinde 158 su kaynağı belirlenirken, bazı firmaların bu kaynaklardan ruhsat sahası dışında ve kiralama yapmadan su aldıkları, bazılarının da kiralamadaki debinin çok üzerinde su çektikleri ortaya çıktı. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, bu şirketlerin kayıt dışı su alımıyla elde ettikleri gelirlerin de hesaplanacağını ve tahsili yoluna gidileceğini söyledi.

DHA’da yer alan habere göre, Sapanca Gölü’nde geçen yıl su düzeyinin son yılların alt miktarına inmesi, gölü besleyen kaynaklar üzerinde kurulu tesislerin de kaçak veya kira sözleşmesinin üzerinde su çektiği iddialarının artması üzerine Sakarya Valiliği kaynaklarla ilgili tespit yaptırdı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli personellerden oluşturulan 4’er kişilik Kaçak Su Denetleme ekipleri yaklaşık 3 ay dağ bayır gezerek tespit yaptı.

Denetimlerde Sakarya İl Özel İdaresi tarafından ruhsatlandırılan veya kiralanan, halen üretim yapan 8’i doğal mineralli su, 10’u doğal kaynak su, 3’ü de hem doğal kaynak su ruhsatı hem de doğal mineralli su ruhsatı bulunan 21 su fabrikası ile Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından üretim izni verilen 3 su fabrikası olmak üzere 24 su fabrikası incelendi.

Su haritası çıkarıldı



Denetimlerde 24 su fabrikasının 104 doğal mineralli, 49 da doğal kaynak suyu kaynağından su aldığını, 5 su kaynağından ise kiralama yapmadan tapulu araziden su çektikleri belirlendi. Denetimlerde su fabrikalarının ruhsata bağlı su alma noktaları, koordinatları kaynak debisi ve fabrikaya giriş debileri ayrı ayrı tespit edilerek Sakarya’da su dolum tesislerinin bulunduğu alanlardaki ’Doğal Kaynak Suyu’ ve ’Doğal Mineralli Su’ kaynaklarının tamamının tespitinin yapılarak koordinat ve mevkilerini de içeren su haritası çıkarıldı.

Vali Coş: Tahsil edilecek

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, oluşturulan özel ekiplerle yapılan çalışmalarla, Sakarya’daki su fabrikalarına verilen izinli debi miktarları ile fabrikalarda işlenen toplam debi miktarlarının karşılaştırılmasından, su firmalarının kullanım hakkı dışında ne kadar izinsiz su kullandıklarının tespit edildiğini söyledi. Vali Coş şöyle dedi:



"Böylelikle su fabrikalarının ruhsat sahası dışında su alıp almadıklarının yanı sıra fazla su alarak kayıt dışı gelir gelirler araştırılarak devletin kaybının önlenmesini amaçlıyoruz. Tapulu veya kiralık arazilerde tahsis yapılmadan kaynak suyu kullanan firmalar ile kullanım hakkı dışında su kullanan veya kaçak çalışma yapan firmalar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara gerekli talimatlar verilmiştir."