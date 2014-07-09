Su kayağı yapan sporcular artık Sapanca Gölü’nü kullanamıyor

Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi tarihinin en düşük noktasında. Gölü besleyen 14 derenin 10’u kurudu, diğer 4 deredeki su miktarı da çok azaldı. Gölün bu şekilde kuruması Kocaeli ve Sakarya’da yaşanan susuzluk dışında su kayağı yapan sporcu ve amatörleri de üzdü. 817 metrelik parkuruyla Türkiye’nin en büyük, dünyanın 32’inci halatlı su kayağı tesisi olan ve 4 yıldır kullanılan Kartepe Sukay Park’ta bütün su kayağı faaliyetleri durdu.

İlker Akgüngör’ün Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, Kartepe Belediyesi’ne ait Sukay Park’ın sorumlusu Hasan Çakmak, “İki yıldır kar yağmıyor. Bu yıl da yağmur yağmayınca her şey üst üste geldi. Göldeki su kıyıların yapısından dolayı bazı yerlerde 20 metre, bazı yerlerde ise 80 metreye yakın çekildi. Gölün derinliği ise en az 3 metre azaldı. Hafta sonu bir günde en az 200 kişi su kayağı yapmaya geliyordu. Kayakçıların gölle buluştuğu yüzer iskelemiz karada kaldığı için çamura saplandı. Dört tane çıkış rampamız da karada kaldığı için gölden çıkardık. İki trilyonluk yatırım şu anda sadece kafeterya olarak kullanılıyor. Gelecek yıl burada kayak yapılabilmesi için bu kış kar yağsın diye dua ediyoruz” dedi.